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Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки
Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки
При отражении российскими военными попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области украинские боевики потеряли более 260 солдат за... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T14:02
2024-11-24T14:02
курская область
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При отражении российскими военными попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области украинские боевики потеряли более 260 солдат за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны России.По информации Минобороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли Вооруженным силам Украины поражение в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина.В ряде районов поражены живая сила и техника противника ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", – уточнили в военном ведомстве.Также среди военной техники уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на УкраинеВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиковПутин рассказал о ситуации в зоне СВО
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курская область, министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки

Более 260 боевиков за сутки потеряли ВСУ в Курской области

14:02 24.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При отражении российскими военными попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области украинские боевики потеряли более 260 солдат за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет", – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По информации Минобороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли Вооруженным силам Украины поражение в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина.
В ряде районов поражены живая сила и техника противника ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", – уточнили в военном ведомстве.
Также среди военной техники уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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Курская областьМинистерство обороны РФСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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