https://crimea.ria.ru/20241124/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-ukraina-poteryala-bolee-260-boevikov-za-sutki-1142091076.html

Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки

Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки

При отражении российскими военными попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области украинские боевики потеряли более 260 солдат за... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T14:02

2024-11-24T14:02

2024-11-24T14:02

курская область

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При отражении российскими военными попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области украинские боевики потеряли более 260 солдат за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны России.По информации Минобороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли Вооруженным силам Украины поражение в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина.В ряде районов поражены живая сила и техника противника ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", – уточнили в военном ведомстве.Также среди военной техники уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на УкраинеВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиковПутин рассказал о ситуации в зоне СВО

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу