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Бахчисарай остался без света и газа

Бахчисарай остался без света и газа - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Бахчисарай остался без света и газа

Часть Бахчисарая в четверг осталась без электроснабжения и газа в связи с ремонтными работами на сетях. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T09:04

2024-11-28T09:04

2024-11-28T09:04

крым

бахчисарай

дмитрий скобликов

отключение электроэнергии в крыму

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая в четверг осталась без электроснабжения и газа в связи с ремонтными работами на сетях. Как уточнил глава администрации Бахчисарайского района Дмитрий Скобликов, света с 10:00 до 17:00 не будет у жителей 16 улиц. Кроме того, с 8:30 до 17:00 жители 23 улиц останутся без газоснабжения, отметили в пресс-службе "Крымгазсети". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 годаКрым за год втрое ускорил темпы социальной газификацииДолг крымчан за отопление приближается к миллиарду

крым

бахчисарай

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2024

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