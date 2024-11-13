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В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года
В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года
14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:15
2024-11-13T12:30
газ
газификация крыма
крым
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жкх крыма и севастополя
владимир воронкин
минтопэнерго крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства.Он отметил, что самый низкий уровень газификации в Белогорском, Нижнегорском, Советском и Первомайском районах Крыма."Белогорский район, несмотря на то, что это центр республики, наименее газифицирован, там уровень газификации составляет всего 4,2%. Для того, чтобы улучшить эту ситуацию, в текущем году были сформированы предложения, направленные в Минстрой РФ для включения в проект госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года", - отметил Воронкин.По словам главы минтопэнерго, на текущий момент программа проходит процедуру согласования. После того, как ее примет и утвердит правительство РФ, будет решаться вопрос приоритетности выполнения работ, в частности, учтут показатель населенности сельских поселений, отметил замминистра.Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3 % от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТСколько денег получит Крым на социальную газификацию
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газ, газификация крыма, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, владимир воронкин, минтопэнерго крыма
В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года

До 2026 года в Крыму газифицируют 14 населенных пунктов - минэнерго

12:15 13.11.2024 (обновлено: 12:30 13.11.2024)
 
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Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства.
"14 сел должны газифицировать в перспективе до 2026 года. Также в следующем году закончим строительство объекта газоснабжения Веселое – Форос, что даст перспективу газифицировать еще восемь сел на Южном берегу, а также санатории, которые там расположены", - сказал Воронкин.
Он отметил, что самый низкий уровень газификации в Белогорском, Нижнегорском, Советском и Первомайском районах Крыма.
"Белогорский район, несмотря на то, что это центр республики, наименее газифицирован, там уровень газификации составляет всего 4,2%. Для того, чтобы улучшить эту ситуацию, в текущем году были сформированы предложения, направленные в Минстрой РФ для включения в проект госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года", - отметил Воронкин.
По словам главы минтопэнерго, на текущий момент программа проходит процедуру согласования. После того, как ее примет и утвердит правительство РФ, будет решаться вопрос приоритетности выполнения работ, в частности, учтут показатель населенности сельских поселений, отметил замминистра.
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3 % от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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