https://crimea.ria.ru/20241113/v-krymu-gazifitsiruyut-14-sel-do-2026-goda-1141819822.html

В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года

В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года - РИА Новости Крым, 13.11.2024

В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года

14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T12:15

2024-11-13T12:15

2024-11-13T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства.Он отметил, что самый низкий уровень газификации в Белогорском, Нижнегорском, Советском и Первомайском районах Крыма."Белогорский район, несмотря на то, что это центр республики, наименее газифицирован, там уровень газификации составляет всего 4,2%. Для того, чтобы улучшить эту ситуацию, в текущем году были сформированы предложения, направленные в Минстрой РФ для включения в проект госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года", - отметил Воронкин.По словам главы минтопэнерго, на текущий момент программа проходит процедуру согласования. После того, как ее примет и утвердит правительство РФ, будет решаться вопрос приоритетности выполнения работ, в частности, учтут показатель населенности сельских поселений, отметил замминистра.Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3 % от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТСколько денег получит Крым на социальную газификацию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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