https://crimea.ria.ru/20240311/skolko-deneg-poluchit-krym-na-sotsialnuyu-gazifikatsiyu-1135563613.html

Сколько денег получит Крым на социальную газификацию

Сколько денег получит Крым на социальную газификацию - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Сколько денег получит Крым на социальную газификацию

Крым дополнительно получит почти 21 миллион рублей на выплату субсидий гражданам по программе социальной газификации, сообщил в понедельник глава республики... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T18:16

2024-03-11T18:16

2024-03-11T18:16

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит почти 21 миллион рублей на выплату субсидий гражданам по программе социальной газификации, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщили в понедельник пресс-служба правительства России. В Крыму воспользоваться правом льготного подключения газа в рамках программы догазификации и получить субсидию могут восемь категорий граждан, также есть возможность получить льготный кредит на газификацию домовладения в трех банках республики.Средства из федерального бюджета распределят между льготными категориями граждан для покупки оборудования и проведения работ по подключению домов к газовым сетям. Материальную поддержку смогут получить участники спецоперации и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, инвалиды 1 группы и лица, осуществляющие уход за ребенком.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – властиВ каких районах Крыма проведут газ в этом годуКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, газ, газификация крыма, бесплатная газификация в россии, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма