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Сколько денег получит Крым на социальную газификацию - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Сколько денег получит Крым на социальную газификацию
Сколько денег получит Крым на социальную газификацию - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Сколько денег получит Крым на социальную газификацию
Крым дополнительно получит почти 21 миллион рублей на выплату субсидий гражданам по программе социальной газификации, сообщил в понедельник глава республики... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T18:16
2024-03-11T18:16
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газификация крыма
бесплатная газификация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит почти 21 миллион рублей на выплату субсидий гражданам по программе социальной газификации, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщили в понедельник пресс-служба правительства России. В Крыму воспользоваться правом льготного подключения газа в рамках программы догазификации и получить субсидию могут восемь категорий граждан, также есть возможность получить льготный кредит на газификацию домовладения в трех банках республики.Средства из федерального бюджета распределят между льготными категориями граждан для покупки оборудования и проведения работ по подключению домов к газовым сетям. Материальную поддержку смогут получить участники спецоперации и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, инвалиды 1 группы и лица, осуществляющие уход за ребенком.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – властиВ каких районах Крыма проведут газ в этом годуКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму
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РИА Новости Крым
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Сколько денег получит Крым на социальную газификацию

Крым получит почти 21 млн рублей по программе социальной газификации - Аксенов

18:16 11.03.2024
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит почти 21 миллион рублей на выплату субсидий гражданам по программе социальной газификации, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
На программу социальной газификации в России дополнительно направят один миллиард рублей, сообщили в понедельник пресс-служба правительства России.
"Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в 2024 году Республика Крым дополнительно получит порядка 20,9 млн рублей в рамках программы социальной газификации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В Крыму воспользоваться правом льготного подключения газа в рамках программы догазификации и получить субсидию могут восемь категорий граждан, также есть возможность получить льготный кредит на газификацию домовладения в трех банках республики.
Средства из федерального бюджета распределят между льготными категориями граждан для покупки оборудования и проведения работ по подключению домов к газовым сетям. Материальную поддержку смогут получить участники спецоперации и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, инвалиды 1 группы и лица, осуществляющие уход за ребенком.
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