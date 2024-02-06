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Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти
Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти
Специалисты начнут газифицировать восточную часть Алушты после того, как завершат работы в западной части города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T07:41
2024-02-06T07:41
радио "спутник в крыму"
галина огнева
газ
газификация крыма
алушта
городская среда
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Специалисты начнут газифицировать восточную часть Алушты после того, как завершат работы в западной части города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Галина Огнева.Гостья студии напомнила, что в состав городского округа, помимо Алушты, входит еще 26 населенных пунктов.Она уточнила, что на республиканском уровне было принято решение сначала завершить работы в западной части. Газ там есть, но не на всех улицах. К таковым относится новая часть Алушты, где земельные участки были выделены под индивидуальную застройку, некоторые улицы поселков Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Нижнее Запрудное и новые улицы Партенита.Огнева также подчеркнула, что газификация приносит людям одновременно и радость, и неудобства, так как подрядчики не всегда восстанавливают дорожное покрытие. И попросила исполнителей работ более ответственно подходить к данному вопросу, вне зависимости от того, была дорога асфальтированной, частично асфальтированной или грунтовой.В октябре глава РК Сергей Аксенов раскритиковал ход догазификации Ялты. За год голубое топливо должны были получить 435 абонентов. До 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей. С 2014 по 2022 год в регионе были газифицированы 99 населенных пунктов. Природный газ таким образом был поставлен в 56 тысяч домовладений и квартир крымчан. Общий объем финансирования на газификацию за указанный период составил 6, 651 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сменился врио министра топлива и энергетикиКакие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летНа развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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галина огнева, газ, газификация крыма, алушта, городская среда, крым, новости крыма
Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти

Глава Алушты Галина Огнева сообщила о планах по газификации города и прилегающих сел

07:41 06.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Специалисты начнут газифицировать восточную часть Алушты после того, как завершат работы в западной части города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Галина Огнева.
Гостья студии напомнила, что в состав городского округа, помимо Алушты, входит еще 26 населенных пунктов.
"Вся восточная часть Алушты не газифицирована. Это поселки Солнечногорское, Генеральское, Рыбачье, Приветное, Малореченское и поселок Розовый", – перечислила Огнева. – Для восточной части муниципального образования разрабатывают проект и в ближайшие годы газ там появится".
Она уточнила, что на республиканском уровне было принято решение сначала завершить работы в западной части. Газ там есть, но не на всех улицах. К таковым относится новая часть Алушты, где земельные участки были выделены под индивидуальную застройку, некоторые улицы поселков Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Нижнее Запрудное и новые улицы Партенита.
Огнева также подчеркнула, что газификация приносит людям одновременно и радость, и неудобства, так как подрядчики не всегда восстанавливают дорожное покрытие. И попросила исполнителей работ более ответственно подходить к данному вопросу, вне зависимости от того, была дорога асфальтированной, частично асфальтированной или грунтовой.
В октябре глава РК Сергей Аксенов раскритиковал ход догазификации Ялты. За год голубое топливо должны были получить 435 абонентов. До 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей. С 2014 по 2022 год в регионе были газифицированы 99 населенных пунктов. Природный газ таким образом был поставлен в 56 тысяч домовладений и квартир крымчан. Общий объем финансирования на газификацию за указанный период составил 6, 651 млрд рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"Галина ОгневаГазГазификация КрымаАлуштаГородская средаКрымНовости Крыма
 
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