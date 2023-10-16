https://crimea.ria.ru/20231016/v-krymu-smenilsya-vrio-ministra-topliva-i-energetiki-1132125239.html

В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики

В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики - РИА Новости Крым, 16.10.2023

В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики

Спустя 11 дней после назначения врио министра топлива и энергетики Республики Крым в ведомстве произошли очередные перестановки. Глава Крыма принял решение... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T17:53

2023-10-16T17:53

2023-10-16T17:53

новости крыма

совет министров рк

владимир воронкин

крым

сергей силин

министерство топлива и энергетики рк

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Спустя 11 дней после назначения врио министра топлива и энергетики Республики Крым в ведомстве произошли очередные перестановки. Глава Крыма принял решение назначить Владимира Воронкина вместо Сергея Силина, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте крымского правительства.Напомним, Министерство топлива и энергетики республики лишилось своего руководителя 4 октября после целого ряда проверок подведомственных министерству учреждений. Игорь Коринь, руководивший ведомством чуть более двух лет, покинул пост “по собственному желанию”, о чем сообщил глава республики.На следующий день временно исполняющим обязанности министра был назначен Сергей Силин, ранее работавший первым заместителем министра. 16 октября указ о временном возложении на него обязанностей был признан утратившим силу.Владимир Геннадьевич Воронкин, на которого теперь временно возложены полномочия руководителя министерства, также был замминистра при предыдущем руководстве, был назначен в ноябре 2022 года. До этого, согласно официальной информации на сайте крымского правительства, он в течение почти полутора лет заведовал в Минтопэнерго республики отделом капитального строительства управления нефтегазового комплекса, газификации и топливных ресурсов. Всего на разных должностях в Министерстве Владимир Воронкин проработал больше шести с половиной лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиПокупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"У "Крымэнерго" сменился руководитель

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новости крыма, совет министров рк, владимир воронкин, крым, сергей силин, министерство топлива и энергетики рк, сергей аксенов