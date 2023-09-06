https://crimea.ria.ru/20230906/u-krymenergo-smenilsya-gendirektor-1131199471.html
У "Крымэнерго" сменился руководитель
У "Крымэнерго" сменился руководитель - РИА Новости Крым, 06.09.2023
У "Крымэнерго" сменился руководитель
У государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Вячеслав Гайдук. Нового руководителя коллективу представил глава... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T11:39
2023-09-06T11:39
2023-09-06T11:46
крым
сергей аксенов
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131199132_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_c96f2327cb70e3f4937eb3ae9d568eab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. У государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Вячеслав Гайдук. Нового руководителя коллективу представил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.Аксенов отметил, что главной задачей предприятия остается обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения региона. В связи с чем выразил надежду, что новому руководителю удастся "грамотно провести ревизию" принятых ранее решений.Согласно информации на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, ранее Гайдук работал главным инженером Керченского РЭС. В 2020 году Вячеслав Александрович значился в списках работников крымской сферы ЖКХ на получение благодарности главы Республики Крым, находясь в должности главного энергетика службы и стационарного оборудования Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая отставка в Крыму: кто покинул пост министраВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работыПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках
https://crimea.ria.ru/20230906/kto-vozglavil-ministerstvo-stroitelstva-kryma-1131197806.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131199132_0:0:1252:938_1920x0_80_0_0_b1e07fa03a6bd9ea858ec1e713de587c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма
У "Крымэнерго" сменился руководитель
Новым генеральным директором "Крымэнерго" стал Вячеслав Гайдук
11:39 06.09.2023 (обновлено: 11:46 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. У государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Вячеслав Гайдук. Нового руководителя коллективу представил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.
Аксенов отметил, что главной задачей предприятия остается обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения региона. В связи с чем выразил надежду, что новому руководителю удастся "грамотно провести ревизию" принятых ранее решений.
"Уверен, новому директору удастся обеспечить соблюдение сроков и качество работ по технологическим присоединениям к электросетям, определить меры, необходимые для снижения аварийных отключений, и продолжить модернизацию электросетей", - перечислил ключевые направления работы Сергей Аксенов, предупредив, что обстановку на предприятии будет контролировать лично.
Согласно информации на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, ранее Гайдук работал главным инженером Керченского РЭС. В 2020 году Вячеслав Александрович значился в списках работников крымской сферы ЖКХ на получение благодарности главы Республики Крым, находясь в должности главного энергетика службы и стационарного оборудования Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма".
Читайте также на РИА Новости Крым: