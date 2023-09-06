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У "Крымэнерго" сменился руководитель - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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У "Крымэнерго" сменился руководитель
У "Крымэнерго" сменился руководитель - РИА Новости Крым, 06.09.2023
У "Крымэнерго" сменился руководитель
У государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Вячеслав Гайдук. Нового руководителя коллективу представил глава... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T11:39
2023-09-06T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. У государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Вячеслав Гайдук. Нового руководителя коллективу представил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.Аксенов отметил, что главной задачей предприятия остается обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения региона. В связи с чем выразил надежду, что новому руководителю удастся "грамотно провести ревизию" принятых ранее решений.Согласно информации на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, ранее Гайдук работал главным инженером Керченского РЭС. В 2020 году Вячеслав Александрович значился в списках работников крымской сферы ЖКХ на получение благодарности главы Республики Крым, находясь в должности главного энергетика службы и стационарного оборудования Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая отставка в Крыму: кто покинул пост министраВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работыПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках
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крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма
У "Крымэнерго" сменился руководитель

Новым генеральным директором "Крымэнерго" стал Вячеслав Гайдук

11:39 06.09.2023 (обновлено: 11:46 06.09.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК "Крымэнерго" Вячеслава Гайдука
Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК Крымэнерго Вячеслава Гайдука
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. У государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" сменился генеральный директор. Им стал Вячеслав Гайдук. Нового руководителя коллективу представил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.
Аксенов отметил, что главной задачей предприятия остается обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения региона. В связи с чем выразил надежду, что новому руководителю удастся "грамотно провести ревизию" принятых ранее решений.

"Уверен, новому директору удастся обеспечить соблюдение сроков и качество работ по технологическим присоединениям к электросетям, определить меры, необходимые для снижения аварийных отключений, и продолжить модернизацию электросетей", - перечислил ключевые направления работы Сергей Аксенов, предупредив, что обстановку на предприятии будет контролировать лично.

Согласно информации на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, ранее Гайдук работал главным инженером Керченского РЭС. В 2020 году Вячеслав Александрович значился в списках работников крымской сферы ЖКХ на получение благодарности главы Республики Крым, находясь в должности главного энергетика службы и стационарного оборудования Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма".
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