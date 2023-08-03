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В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ

В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ - РИА Новости Крым, 03.08.2023

В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ

Более пятидесяти должностных лиц, ответственных за санитарную очистку сельских поселений Крыма, получат дисциплинарные взыскания, пять из них и вовсе будут... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T15:11

2023-08-03T15:11

2023-08-03T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Более пятидесяти должностных лиц, ответственных за санитарную очистку сельских поселений Крыма, получат дисциплинарные взыскания, пять из них и вовсе будут уволены. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Главам администраций муниципальных образований будет вынесен вопрос о рассмотрении на сессиях применения дисциплинарных взысканий в отношении ряда глав администраций и других должностных лиц сельских поселений", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.Так, дисциплинарные взыскания будут применены к руководству Вилинского, Песчановского, Почтовского, Тенистовского сельских поселений Бахчисарайского района.В Белогорском районе санкции применят к замглавы администрации Зуйского сельского поселения, а также руководителям Богатовского, Вишенского, Зеленогорского, Криничненского, Крымскорозовского, Курского, Мичуринского, Русаковского, Чернопольского сельских поселений.В Красногвардейском районе дисциплинарным взысканиям будут подвергнуты руководители Октябрьского и Амурского сельских поселений, в Красноперекопском – Вишневского сельского поселения.Аксенов также счел неудовлетворительной работу курирующего замглавы администрации Ленинского района и глав Заветненского, Марфовского, Батальненского, Войковского сельских поселений. А также ряда сельских поселений Нижнегорского, Черноморского, Советского и Симферопольского районов. Всего в списке сорок пять населенных пунктов."К увольнению будут представлены главы администрации Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района, Ковыльновского, Славновского, Зиминского сельских поселений Раздольненского района, Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района", – продолжил Аксенов. И заверил, что работа по выявлению недобросовестных должностных лиц будет продолжена.В завершение глава Крыма отметил достижения руководства Алушты и Армянска, Кировского и Ленинского районов. Изменения "здесь видны невооруженным глазом. Так держать", резюмировал он.Ранее глава республики подверг критике власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуВ Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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