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В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ - РИА Новости Крым, 03.08.2023
В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
Более пятидесяти должностных лиц, ответственных за санитарную очистку сельских поселений Крыма, получат дисциплинарные взыскания, пять из них и вовсе будут... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T15:11
2023-08-03T15:11
2023-08-03T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Более пятидесяти должностных лиц, ответственных за санитарную очистку сельских поселений Крыма, получат дисциплинарные взыскания, пять из них и вовсе будут уволены. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Главам администраций муниципальных образований будет вынесен вопрос о рассмотрении на сессиях применения дисциплинарных взысканий в отношении ряда глав администраций и других должностных лиц сельских поселений", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.Так, дисциплинарные взыскания будут применены к руководству Вилинского, Песчановского, Почтовского, Тенистовского сельских поселений Бахчисарайского района.В Белогорском районе санкции применят к замглавы администрации Зуйского сельского поселения, а также руководителям Богатовского, Вишенского, Зеленогорского, Криничненского, Крымскорозовского, Курского, Мичуринского, Русаковского, Чернопольского сельских поселений.В Красногвардейском районе дисциплинарным взысканиям будут подвергнуты руководители Октябрьского и Амурского сельских поселений, в Красноперекопском – Вишневского сельского поселения.Аксенов также счел неудовлетворительной работу курирующего замглавы администрации Ленинского района и глав Заветненского, Марфовского, Батальненского, Войковского сельских поселений. А также ряда сельских поселений Нижнегорского, Черноморского, Советского и Симферопольского районов. Всего в списке сорок пять населенных пунктов."К увольнению будут представлены главы администрации Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района, Ковыльновского, Славновского, Зиминского сельских поселений Раздольненского района, Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района", – продолжил Аксенов. И заверил, что работа по выявлению недобросовестных должностных лиц будет продолжена.В завершение глава Крыма отметил достижения руководства Алушты и Армянска, Кировского и Ленинского районов. Изменения "здесь видны невооруженным глазом. Так держать", резюмировал он.Ранее глава республики подверг критике власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуВ Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовский
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новости крыма, сергей аксенов, крым, благоустройство, белогорский район, бахчисарайский район, нижнегорский район, красногвардейский район, симферопольский район, алушта, армянск, пожар на полигоне в кировском районе крыма
В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
Аксенов накажет глав 50 сельских поселений Крыма за срыв благоустройства, пятерых уволят
15:11 03.08.2023 (обновлено: 15:53 03.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Более пятидесяти должностных лиц, ответственных за санитарную очистку сельских поселений Крыма, получат дисциплинарные взыскания, пять из них и вовсе будут уволены. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Главам администраций муниципальных образований будет вынесен вопрос о рассмотрении на сессиях применения дисциплинарных взысканий в отношении ряда глав администраций и других должностных лиц сельских поселений", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Системная работа по уборке, саночистке и благоустройству территорий в некоторых муниципалитетах так и не была налажена. Без должного внимания остается частный сектор, а в части населенных пунктов к выполнению поручений даже не приступали, пояснил глава региона принятое решение.
Так, дисциплинарные взыскания будут применены к руководству Вилинского, Песчановского, Почтовского, Тенистовского сельских поселений Бахчисарайского района.
В Белогорском районе санкции применят к замглавы администрации Зуйского сельского поселения, а также руководителям Богатовского, Вишенского, Зеленогорского, Криничненского, Крымскорозовского, Курского, Мичуринского, Русаковского, Чернопольского сельских поселений.
В Красногвардейском районе дисциплинарным взысканиям будут подвергнуты руководители Октябрьского и Амурского сельских поселений, в Красноперекопском – Вишневского сельского поселения.
Аксенов также счел неудовлетворительной работу курирующего замглавы администрации Ленинского района и глав Заветненского, Марфовского, Батальненского, Войковского сельских поселений. А также ряда сельских поселений Нижнегорского, Черноморского, Советского и Симферопольского районов. Всего в списке сорок пять населенных пунктов.
"К увольнению будут представлены главы администрации Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района, Ковыльновского, Славновского, Зиминского сельских поселений Раздольненского района, Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района", – продолжил Аксенов. И заверил, что работа по выявлению недобросовестных должностных лиц будет продолжена.
В завершение глава Крыма отметил достижения руководства Алушты и Армянска, Кировского и Ленинского районов. Изменения "здесь видны невооруженным глазом. Так держать", резюмировал он.
Ранее глава республики подверг критике
власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.
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