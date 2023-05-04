https://crimea.ria.ru/20230504/aksenov-obyavil-vygovor-dvum-ministram-za-neznanie-serykh-zon-1128528464.html
Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"
Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон" - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"
Министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому объявили выговор за то, что не обходят "подконтрольную... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T12:23
2023-05-04T12:23
2023-05-04T12:23
сергей аксенов
крым
совет министров рк
ольга торубарова
минспорта крыма
константин скорупский
минздрав крыма
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812047_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_d2ac01d89fa9b293512c4bcc08682318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому объявили выговор за то, что не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все "серые зоны", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Аксенова, это является ответственностью руководителя. И в случае, если что-то останется невыполненным", указывает на то, что "задача исполнителям была поставлена неверно".Также глава Крыма уточнил, что дал поручение вице-премьерам контролировать работу муниципалитетов по части увеличения доходов в бюджет.По словам Аксенова, уже можно говорить о том, что "в целом работа по санитарной очистке территорий" в муниципалитетах стала лучше, оно в "систему это еще не вошло".Навестили "идеальный порядок" на всех территориях, в том числе и относящихся к частному сектору", необходимо до 1 июня, указал срок глава.Ранее сообщалось, что Симферополь должны привести в порядок до 4 июня. Такой срок властям города установил глава республики Сергей Аксенов.Также главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов прокомментировал подорожание проезда в маршруткахАксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики КрымаАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812047_15:0:1127:834_1920x0_80_0_0_ff37024bc9c6d0472052f3109deb0a13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, совет министров рк, ольга торубарова, минспорта крыма, константин скорупский, минздрав крыма, новости, новости крыма, общество
Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"
Аксенов: выговор объявлен министрам Торубаровой и Скорупскому за незнание "серых зон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому объявили выговор за то, что не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все "серые зоны", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Аксенова, это является ответственностью руководителя. И в случае, если что-то останется невыполненным", указывает на то, что "задача исполнителям была поставлена неверно".
"В связи с этим принято решение объявить выговоры министру спорта Республики Крым Ольге Александровне Торубаровой и министру здравоохранения Республики Крым Константину Викторовичу Скорупскому", - уточнил руководитель.
Также глава Крыма уточнил, что дал поручение вице-премьерам контролировать работу муниципалитетов по части увеличения доходов в бюджет.
По словам Аксенова, уже можно говорить о том, что "в целом работа по санитарной очистке территорий" в муниципалитетах стала лучше, оно в "систему это еще не вошло".
Навестили "идеальный порядок" на всех территориях, в том числе и относящихся к частному сектору", необходимо до 1 июня, указал срок глава.
Ранее сообщалось
, что Симферополь должны привести в порядок до 4 июня. Такой срок властям города установил глава республики Сергей Аксенов.
"Руководству Симферополя дано время до Дня города – 4 июня – везде навести порядок. В частности, будет благоустроен сквер на бульваре Ленина, где проводились работы по прокладке канализационного коллектора. В ближайшее время коллектор будет сдан в эксплуатацию", - написал он в своем Telegram-канале.
Также главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям
за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов.
Читайте также на РИА Новости Крым: