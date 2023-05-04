https://crimea.ria.ru/20230504/aksenov-obyavil-vygovor-dvum-ministram-za-neznanie-serykh-zon-1128528464.html

Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"

Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон" - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"

Министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому объявили выговор за то, что не обходят "подконтрольную... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T12:23

2023-05-04T12:23

2023-05-04T12:23

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому объявили выговор за то, что не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все "серые зоны", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Аксенова, это является ответственностью руководителя. И в случае, если что-то останется невыполненным", указывает на то, что "задача исполнителям была поставлена неверно".Также глава Крыма уточнил, что дал поручение вице-премьерам контролировать работу муниципалитетов по части увеличения доходов в бюджет.По словам Аксенова, уже можно говорить о том, что "в целом работа по санитарной очистке территорий" в муниципалитетах стала лучше, оно в "систему это еще не вошло".Навестили "идеальный порядок" на всех территориях, в том числе и относящихся к частному сектору", необходимо до 1 июня, указал срок глава.Ранее сообщалось, что Симферополь должны привести в порядок до 4 июня. Такой срок властям города установил глава республики Сергей Аксенов.Также главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов прокомментировал подорожание проезда в маршруткахАксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики КрымаАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, совет министров рк, ольга торубарова, минспорта крыма, константин скорупский, минздрав крыма, новости, новости крыма, общество