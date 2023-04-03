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Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ
Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ
Главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T15:33
2023-04-03T15:33
2023-04-03T15:33
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, 4 апреля вице-премьеры крымского правительства поедут в подшефные муниципалитеты, чтобы отработать все поступившие от граждан обращения. Итоги выездов планируется подвести 6 апреля. Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению."Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания. Для многих это может стать третьим и последним выговором", - добавил глава РК.Ранее Аксенов раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию. Глава республики поручил провести служебное расследование и наказать виновных в неисполнении поручения по постановке на кадастровый учет дворов многоэтажек.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к ПасхеАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда
Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ
Аксенов накажет глав 19 муниципалитетов в Крыму из-за недоработок по благоустройству
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"От крымчан продолжает поступать большое количество обращений, касающихся уборки и озеленения в муниципалитетах. Практически по всем населенным пунктам есть конкретные просьбы, а значит, местная власть так и не выполнила своих обязательств. Нет достаточного количества дворников и озеленителей, до сих пор за ними не закреплены территории. В отношении 19 глав администраций будут применены дисциплинарные взыскания", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, 4 апреля вице-премьеры крымского правительства поедут в подшефные муниципалитеты, чтобы отработать все поступившие от граждан обращения. Итоги выездов планируется подвести 6 апреля. Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению.
"Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания. Для многих это может стать третьим и последним выговором", - добавил глава РК.
Ранее Аксенов раскритиковал власти городов и районов
за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию. Глава республики поручил провести служебное расследование и наказать виновных в неисполнении поручения по постановке на кадастровый учет дворов многоэтажек.
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