https://crimea.ria.ru/20230403/glavy-19-munitsipalitetov-kryma-otvetyat-za-sryv-rabot--1127946963.html

Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ

Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ

Главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T15:33

2023-04-03T15:33

2023-04-03T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, 4 апреля вице-премьеры крымского правительства поедут в подшефные муниципалитеты, чтобы отработать все поступившие от граждан обращения. Итоги выездов планируется подвести 6 апреля. Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению."Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания. Для многих это может стать третьим и последним выговором", - добавил глава РК.Ранее Аксенов раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию. Глава республики поручил провести служебное расследование и наказать виновных в неисполнении поручения по постановке на кадастровый учет дворов многоэтажек.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к ПасхеАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда