https://crimea.ria.ru/20230330/aksenov-prigrozil-glavam-gorodov-kryma-za-uborku-dorogi-i-gazifikatsiyu-1127869301.html

Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T13:47

2023-03-30T13:47

2023-03-30T15:09

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.Служебные расследованияАксенов поручил провести служебное расследование и наказать виновных в неисполнении поручения по постановке на кадастровый учет дворов многоэтажек.ДогазификацияРабота по сбору заявок и формированию списка на догазификацию домов в Крыму не проведена должным образом, за это к ответственности будут привлечены 11 должностных лиц.Плохие дорогиГрейдирование дорог в населенных пунктах республики также оставляет желать лучшего, подчеркнул Аксенов.Он поручил местным властям синхронизировать работу с "Крымавтодором" и напомнил, что руководители филиалов предприятия будут нести такую же ответственность за неисполнение поручений, как и главы муниципалитетов.Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону >>Транспорт без расписания"В муниципалитетах должна работать система мониторинга движения общественного транспорта. Если в течение трех дней фиксируются отклонения от расписания, а администрация ничего не предпринимает, к ответственным будут применяться соответствующие меры", - заключил Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог

https://crimea.ria.ru/20230323/aksenov-prizval-merov-aktivizirovat-uborku-kladbisch-k-paskhe-1127718950.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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