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Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T13:47
2023-03-30T15:09
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.Служебные расследованияАксенов поручил провести служебное расследование и наказать виновных в неисполнении поручения по постановке на кадастровый учет дворов многоэтажек.ДогазификацияРабота по сбору заявок и формированию списка на догазификацию домов в Крыму не проведена должным образом, за это к ответственности будут привлечены 11 должностных лиц.Плохие дорогиГрейдирование дорог в населенных пунктах республики также оставляет желать лучшего, подчеркнул Аксенов.Он поручил местным властям синхронизировать работу с "Крымавтодором" и напомнил, что руководители филиалов предприятия будут нести такую же ответственность за неисполнение поручений, как и главы муниципалитетов.Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону &gt;&gt;Транспорт без расписания"В муниципалитетах должна работать система мониторинга движения общественного транспорта. Если в течение трех дней фиксируются отклонения от расписания, а администрация ничего не предпринимает, к ответственным будут применяться соответствующие меры", - заключил Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог
https://crimea.ria.ru/20230323/aksenov-prizval-merov-aktivizirovat-uborku-kladbisch-k-paskhe-1127718950.html
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сергей аксенов, крым, городская среда, общество, газ, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, новости
Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

Аксенов раскритиковал власти городов и районов Крыма за уборку, дороги и срыв газификации

13:47 30.03.2023 (обновлено: 15:09 30.03.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию.

Служебные расследования

Аксенов поручил провести служебное расследование и наказать виновных в неисполнении поручения по постановке на кадастровый учет дворов многоэтажек.
"Поручил провести служебное расследование и применить дисциплинарные взыскания за неисполнение поручения по постановке на кадастровый учет придомовых территорий многоквартирных домов. Кроме того, служебное расследование будет проведено в отношении лиц, ответственных за территории, подлежащие уборке, и комплектацию кадрами", - написал он в своем Telegram-канале по итогам совещания.

Догазификация

Работа по сбору заявок и формированию списка на догазификацию домов в Крыму не проведена должным образом, за это к ответственности будут привлечены 11 должностных лиц.
"Руководство администраций муниципалитетов должно было лично убедиться, правильно ли внесены все данные, скорректировать и согласовать все списки. К сожалению, большинство проигнорировало это поручение. В отношении 11 ответственных должностных лиц будут применены дисциплинарные взыскания", - проинформировал он.

Плохие дороги

Грейдирование дорог в населенных пунктах республики также оставляет желать лучшего, подчеркнул Аксенов.
"На днях выезжал в Симферополе в район Петровской балки – по значительной части улиц не проедешь, также неудовлетворительное их санитарное состояние. Все грунтовые дороги в частном секторе должны были быть паспортизированы и отсыпаны щебнем", - указал глава региона.
Он поручил местным властям синхронизировать работу с "Крымавтодором" и напомнил, что руководители филиалов предприятия будут нести такую же ответственность за неисполнение поручений, как и главы муниципалитетов.
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону >>

Транспорт без расписания

"В муниципалитетах должна работать система мониторинга движения общественного транспорта. Если в течение трех дней фиксируются отклонения от расписания, а администрация ничего не предпринимает, к ответственным будут применяться соответствующие меры", - заключил Сергей Аксенов.
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