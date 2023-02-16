Рейтинг@Mail.ru
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/aksenov-postavil-meram-zhestkiy-srok-po-blagoustroystvu-gorodov-1127018771.html
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T14:25
2023-02-16T14:27
сергей аксенов
крым
благоустройство
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123693363_0:47:1620:958_1920x0_80_0_0_55789efcfd316fabe99da10fb4607765.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов. Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта."Если за два из трех отведенных месяцев должностные лица так и не организовали процесс, за последний чуда не случится", - убежден руководитель региона.Ранее Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. По истечение этого срока глава Крыма потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто несет ответственность за содержание городских территорий"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в КрымуДело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях
https://crimea.ria.ru/20230207/yaltintsev-obyazhut-privodit-fasady-istoricheskikh-domov-k-edinoy-kontseptsii-1126826943.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123693363_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a0f6a5022fbba4c39a74ccd4f9247035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, благоустройство, новости крыма, общество
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов

Глава Крыма Аксенов дал мэрам 20 дней на заключение контрактов по благоустройству

14:25 16.02.2023 (обновлено: 14:27 16.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму
Сергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.
"После выделения бюджетных средств на заключение контрактов по благоустройству территорий главам администраций дается 20 дней. Сроки должны четко соблюдаться – это показатель эффективности работы",- написал глава республики.
Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта.
Ялта - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:35
Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции
"Если за два из трех отведенных месяцев должностные лица так и не организовали процесс, за последний чуда не случится", - убежден руководитель региона.
Ранее Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. По истечение этого срока глава Крыма потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто несет ответственность за содержание городских территорий
"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму
Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях
 
Сергей АксеновКрымБлагоустройствоНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Устав Совета Европы перестал действовать в России
15:43Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске
15:25Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ и 350 боевиков: хроники спецоперации
15:00МФЦ с выездом на дом: в Херсонской области работают мобильные офисы 2:00
14:36Бросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомой
14:25Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
13:44Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма
13:29Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
13:22Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
13:10Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
12:53Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
12:11Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кювет
12:00Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
11:52Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло
11:49Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов 3:00
11:46Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:38Что происходит с Костомаровым - врач
11:29В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
11:12Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
11:01Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска
Лента новостейМолния