https://crimea.ria.ru/20230216/aksenov-postavil-meram-zhestkiy-srok-po-blagoustroystvu-gorodov-1127018771.html

Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов

Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов

Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T14:25

2023-02-16T14:25

2023-02-16T14:27

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов. Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта."Если за два из трех отведенных месяцев должностные лица так и не организовали процесс, за последний чуда не случится", - убежден руководитель региона.Ранее Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. По истечение этого срока глава Крыма потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто несет ответственность за содержание городских территорий"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в КрымуДело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях

https://crimea.ria.ru/20230207/yaltintsev-obyazhut-privodit-fasady-istoricheskikh-domov-k-edinoy-kontseptsii-1126826943.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, благоустройство, новости крыма, общество