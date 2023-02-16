https://crimea.ria.ru/20230216/aksenov-postavil-meram-zhestkiy-srok-po-blagoustroystvu-gorodov-1127018771.html
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T14:25
2023-02-16T14:25
2023-02-16T14:27
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Главам администраций городов и районов Крыма необходимо до 1 марта заключить контракты на благоустройство городов. Такой срок озвучил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов. Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта."Если за два из трех отведенных месяцев должностные лица так и не организовали процесс, за последний чуда не случится", - убежден руководитель региона.Ранее Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. По истечение этого срока глава Крыма потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто несет ответственность за содержание городских территорий"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в КрымуДело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях
https://crimea.ria.ru/20230207/yaltintsev-obyazhut-privodit-fasady-istoricheskikh-domov-k-edinoy-kontseptsii-1126826943.html
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сергей аксенов, крым, благоустройство, новости крыма, общество
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
Глава Крыма Аксенов дал мэрам 20 дней на заключение контрактов по благоустройству
14:25 16.02.2023 (обновлено: 14:27 16.02.2023)