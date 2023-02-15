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Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях

Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях

Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:09

2023-02-15T12:09

2023-02-15T12:09

феодосия

андрей лебедев

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба суда.Феодосийский городской суд отправил его под арест 30 января. Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, защитник подал апелляционную жалобу. Сам обвиняемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.Лебедев обвиняется в том, что на посту главы города совершил четыре преступления. Они квалифицированы как превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуАксенов анонсировал "штрафбат" мэру ФеодосииАксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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