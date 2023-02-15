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Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях
Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях
Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:09
2023-02-15T12:09
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба суда.Феодосийский городской суд отправил его под арест 30 января. Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, защитник подал апелляционную жалобу. Сам обвиняемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.Лебедев обвиняется в том, что на посту главы города совершил четыре преступления. Они квалифицированы как превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуАксенов анонсировал "штрафбат" мэру ФеодосииАксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, андрей лебедев, закон и право, верховный суд крыма, новости крыма, крым
Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях

Верховный суд оставил под стражей бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева

12:09 15.02.2023
 
© Администрация ФеодосииБывший глава администрации Феодосии Андрей Лебедев
Бывший глава администрации Феодосии Андрей Лебедев
© Администрация Феодосии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Феодосийский городской суд отправил его под арест 30 января. Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, защитник подал апелляционную жалобу. Сам обвиняемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.
"Верховный суд Крыма оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы администрации Феодосии Андрея Лебедева, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Лебедев обвиняется в том, что на посту главы города совершил четыре преступления. Они квалифицированы как превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.
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