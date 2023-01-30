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Экс-мэра Феодосии отправили под арест - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Экс-мэра Феодосии отправили под арест
Экс-мэра Феодосии отправили под арест - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Экс-мэра Феодосии отправили под арест
Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T14:52
2023-01-30T14:53
крым
феодосия
феодосийской городской суд
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новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал "штрафбат" мэру ФеодосииАксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииМэр Феодосии подал в отставку
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крым, феодосия, феодосийской городской суд , общество, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Экс-мэра Феодосии отправили под арест

Суд: бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца

14:52 30.01.2023 (обновлено: 14:53 30.01.2023)
 
© Администрация ФеодосииБывший глава администрации Феодосии Андрей Лебедев
Бывший глава администрации Феодосии Андрей Лебедев
© Администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.
"Феодосийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 28 марта 2023 года. Бывшему мэру Феодосии Лебедеву инкриминируют п."в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - сообщили в суде.
Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.
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