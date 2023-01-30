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Экс-мэра Феодосии отправили под арест

Экс-мэра Феодосии отправили под арест - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Экс-мэра Феодосии отправили под арест

Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T14:52

2023-01-30T14:52

2023-01-30T14:53

крым

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феодосийской городской суд

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал "штрафбат" мэру ФеодосииАксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииМэр Феодосии подал в отставку

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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