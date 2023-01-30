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Экс-мэра Феодосии отправили под арест
Экс-мэра Феодосии отправили под арест - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Экс-мэра Феодосии отправили под арест
Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T14:52
2023-01-30T14:52
2023-01-30T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. После встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в июле 2022 года он написал заявление об увольнении. Тогда Аксенов раскритиковал работу властей Феодосии, оценив результаты работы как неудовлетворительные.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал "штрафбат" мэру ФеодосииАксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииМэр Феодосии подал в отставку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, феодосийской городской суд , общество, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Экс-мэра Феодосии отправили под арест
Суд: бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца
14:52 30.01.2023 (обновлено: 14:53 30.01.2023)