https://crimea.ria.ru/20230214/aksenov-potreboval-nakazat-glav-pyati-munitsipalitetov-kryma-1126980511.html

Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма

Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T19:53

2023-02-14T19:53

2023-02-14T20:06

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янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Губернатор намерен обратиться к соответствующим городским и районным советам, чтобы они на сессиях рассмотрели вопрос о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц."Выполнение поручений в сфере ЖКХ проседает по субъективным причинам, работа могла быть закончена ранее", - добавил Аксенов.В начале февраля глава РК пригрозил взысканиями руководителя городов и районов и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов.В их числе он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений. Кроме того, Аксенов призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Сакского района Крыма подал в отставкуАксенов уволил главу Жилинспекции КрымаАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

https://crimea.ria.ru/20230202/aksenov-prigrozil-vzyskaniyami-meram-gorodov-kryma-1126724952.html

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2023

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