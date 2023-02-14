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Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T19:53
2023-02-14T19:53
2023-02-14T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Губернатор намерен обратиться к соответствующим городским и районным советам, чтобы они на сессиях рассмотрели вопрос о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц."Выполнение поручений в сфере ЖКХ проседает по субъективным причинам, работа могла быть закончена ранее", - добавил Аксенов.В начале февраля глава РК пригрозил взысканиями руководителя городов и районов и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов.В их числе он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений. Кроме того, Аксенов призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Сакского района Крыма подал в отставкуАксенов уволил главу Жилинспекции КрымаАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230202/aksenov-prigrozil-vzyskaniyami-meram-gorodov-kryma-1126724952.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, политика, ялта, симферополь, керчь, симферопольский район, красногвардейский район, янина павленко, михаил афанасьев, святослав брусаков, жкх крыма и севастополя
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
Глав Симферополя, Ялты и Керчи накажут за невыполнение поручений Аксенова
19:53 14.02.2023 (обновлено: 20:06 14.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.
"Подвели итоги работы в отстающих муниципалитетах, главам администраций которых был дан десятидневный срок на исправление ситуации. Руководители администраций Красногвардейского и Симферопольского районов, городов Керчь, Симферополь и Ялта не справились с выполнением данных ранее поручений. Не завершен процесс комплектации необходимыми кадрами – дворниками и озеленителями, и системное распределение и закрепление территории уборки", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Губернатор намерен обратиться к соответствующим городским и районным советам, чтобы они на сессиях рассмотрели вопрос о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц.
"Выполнение поручений в сфере ЖКХ проседает по субъективным причинам, работа могла быть закончена ранее", - добавил Аксенов.
В начале февраля глава РК пригрозил взысканиями
руководителя городов и районов и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов.
В их числе он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений. Кроме того, Аксенов призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах.
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