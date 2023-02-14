Рейтинг@Mail.ru
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230214/aksenov-potreboval-nakazat-glav-pyati-munitsipalitetov-kryma-1126980511.html
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T19:53
2023-02-14T20:06
сергей аксенов
крым
новости крыма
политика
ялта
симферополь
керчь
симферопольский район
красногвардейский район
янина павленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111843/64/1118436442_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_43b9205a07545292a5c0a9efc77873c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Губернатор намерен обратиться к соответствующим городским и районным советам, чтобы они на сессиях рассмотрели вопрос о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц."Выполнение поручений в сфере ЖКХ проседает по субъективным причинам, работа могла быть закончена ранее", - добавил Аксенов.В начале февраля глава РК пригрозил взысканиями руководителя городов и районов и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов.В их числе он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений. Кроме того, Аксенов призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Сакского района Крыма подал в отставкуАксенов уволил главу Жилинспекции КрымаАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230202/aksenov-prigrozil-vzyskaniyami-meram-gorodov-kryma-1126724952.html
крым
ялта
симферополь
керчь
симферопольский район
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111843/64/1118436442_140:0:877:553_1920x0_80_0_0_805e726d3670143456eb9782670e97c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, политика, ялта, симферополь, керчь, симферопольский район, красногвардейский район, янина павленко, михаил афанасьев, святослав брусаков, жкх крыма и севастополя
Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма

Глав Симферополя, Ялты и Керчи накажут за невыполнение поручений Аксенова

19:53 14.02.2023 (обновлено: 20:06 14.02.2023)
 
© Фото: пресс-служба главы РКГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото: пресс-служба главы РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.
"Подвели итоги работы в отстающих муниципалитетах, главам администраций которых был дан десятидневный срок на исправление ситуации. Руководители администраций Красногвардейского и Симферопольского районов, городов Керчь, Симферополь и Ялта не справились с выполнением данных ранее поручений. Не завершен процесс комплектации необходимыми кадрами – дворниками и озеленителями, и системное распределение и закрепление территории уборки", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Губернатор намерен обратиться к соответствующим городским и районным советам, чтобы они на сессиях рассмотрели вопрос о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц.
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:39
Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма
"Выполнение поручений в сфере ЖКХ проседает по субъективным причинам, работа могла быть закончена ранее", - добавил Аксенов.
В начале февраля глава РК пригрозил взысканиями руководителя городов и районов и дал 10 дней на исправление острых проблемы муниципалитетов.
В их числе он выделил уборку территорий и ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезку зеленых насаждений. Кроме того, Аксенов призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Сакского района Крыма подал в отставку
Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаПолитикаЯлтаСимферопольКерчьСимферопольский районКрасногвардейский районЯнина ПавленкоМихаил АфанасьевСвятослав БрусаковЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:4114 февраля - опасный день для отношений
20:36Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
20:24В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска
19:53Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
19:42Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек
19:3710 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
19:21Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 года
19:04Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
18:24Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов
17:56Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
17:10Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
16:56Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей
16:48Воздушное пространство Молдавии вновь открыто
16:41Путин призвал защитить права российских военных и их семей
16:28Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева
16:22Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России
16:11Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
15:53Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
15:46Молдавия закрыла воздушное пространство
15:38Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук
Лента новостейМолния