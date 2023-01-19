https://crimea.ria.ru/20230119/aksenov-dal-meram-12-dney-na-reshenie-problem-v-gorodakh-kryma-1126472197.html
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:56
2023-01-19T11:56
2023-01-19T11:56
новости крыма
сергей аксенов
общество
крым
жкх крыма и севастополя
здравоохранение в крыму и севастополе
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/34/1118043429_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_0d92772ec6244a8b18765d561e7ed3a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по итогом совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.Благоустройство, свет, транспортТакже, по словам Аксенова, в Крыму должен появиться единый стандарт работы телефонных горячих линий, за работу которых должен отвечать конкретный чиновник.Питание пациентов и школьниковКроме того, глава республики сообщил о намерениях крымских властей обеспечить медицинские учреждения, санатории, школы и детские сады продуктами питания местных производителей."Закупка крымской продукции позволит сократить сроки доставки, при этом качество товаров не уступает тем, что производятся в других регионах", — пояснил он такое решение.Ранее Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу Жилинспекции КрымаВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – АксеновАксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан
https://crimea.ria.ru/20220601/glava-administratsii-rayona-v-krymu-ushla-v-otstavku-posle-vizita-aksenova-1123411672.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/34/1118043429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a80c69138f736bdfd3a0a811d177dce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, сергей аксенов, общество, крым, жкх крыма и севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
Аксенов поставил крымским мэрам жесткий срок по решению проблемных вопросов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по итогом совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.
Благоустройство, свет, транспорт
"Работаем над новой системой выездов в районы и контроля за исполнением поручений в муниципальных образованиях. К 1 февраля главы администраций совместно с курирующими вице-премьерами должны обеспечить охват всех текущих задач по благоустройству муниципалитетов, организации уборки и уличного освещения, соблюдению расписания движения общественного транспорта", — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Также, по словам Аксенова, в Крыму должен появиться единый стандарт работы телефонных горячих линий, за работу которых должен отвечать конкретный чиновник.
Питание пациентов и школьников
Кроме того, глава республики сообщил о намерениях крымских властей обеспечить медицинские учреждения, санатории, школы и детские сады продуктами питания местных производителей.
"Закупка крымской продукции позволит сократить сроки доставки, при этом качество товаров не уступает тем, что производятся в других регионах", — пояснил он такое решение.
Ранее Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций
, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов.
Читайте также на РИА Новости Крым: