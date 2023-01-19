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Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:56
2023-01-19T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по итогом совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.Благоустройство, свет, транспортТакже, по словам Аксенова, в Крыму должен появиться единый стандарт работы телефонных горячих линий, за работу которых должен отвечать конкретный чиновник.Питание пациентов и школьниковКроме того, глава республики сообщил о намерениях крымских властей обеспечить медицинские учреждения, санатории, школы и детские сады продуктами питания местных производителей."Закупка крымской продукции позволит сократить сроки доставки, при этом качество товаров не уступает тем, что производятся в других регионах", — пояснил он такое решение.Ранее Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу Жилинспекции КрымаВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – АксеновАксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан
https://crimea.ria.ru/20220601/glava-administratsii-rayona-v-krymu-ushla-v-otstavku-posle-vizita-aksenova-1123411672.html
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новости крыма, сергей аксенов, общество, крым, жкх крыма и севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

Аксенов поставил крымским мэрам жесткий срок по решению проблемных вопросов

11:56 19.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийДворник
Дворник - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по итогом совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.

Благоустройство, свет, транспорт

"Работаем над новой системой выездов в районы и контроля за исполнением поручений в муниципальных образованиях. К 1 февраля главы администраций совместно с курирующими вице-премьерами должны обеспечить охват всех текущих задач по благоустройству муниципалитетов, организации уборки и уличного освещения, соблюдению расписания движения общественного транспорта", — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Также, по словам Аксенова, в Крыму должен появиться единый стандарт работы телефонных горячих линий, за работу которых должен отвечать конкретный чиновник.

Питание пациентов и школьников

Кроме того, глава республики сообщил о намерениях крымских властей обеспечить медицинские учреждения, санатории, школы и детские сады продуктами питания местных производителей.
"Закупка крымской продукции позволит сократить сроки доставки, при этом качество товаров не уступает тем, что производятся в других регионах", — пояснил он такое решение.
Ранее Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Глава администрации района в Крыму уволилась после визита Аксенова
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