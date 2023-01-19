https://crimea.ria.ru/20230119/aksenov-dal-meram-12-dney-na-reshenie-problem-v-gorodakh-kryma-1126472197.html

Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T11:56

2023-01-19T11:56

2023-01-19T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов по итогом совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.Благоустройство, свет, транспортТакже, по словам Аксенова, в Крыму должен появиться единый стандарт работы телефонных горячих линий, за работу которых должен отвечать конкретный чиновник.Питание пациентов и школьниковКроме того, глава республики сообщил о намерениях крымских властей обеспечить медицинские учреждения, санатории, школы и детские сады продуктами питания местных производителей."Закупка крымской продукции позволит сократить сроки доставки, при этом качество товаров не уступает тем, что производятся в других регионах", — пояснил он такое решение.Ранее Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу Жилинспекции КрымаВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – АксеновАксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан

https://crimea.ria.ru/20220601/glava-administratsii-rayona-v-krymu-ushla-v-otstavku-posle-vizita-aksenova-1123411672.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сергей аксенов, общество, крым, жкх крыма и севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе