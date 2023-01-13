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Аксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан
Аксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Аксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку инициативы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о дополнении статей Уголовного кодекса РФ пунктом о... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T11:22
2023-01-13T11:22
2023-01-13T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку инициативы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о дополнении статей Уголовного кодекса РФ пунктом о конфискации имущества граждан, оскорбляющих Россию.Ранее Володин заявил, что подобные заявления могут быть расценены как призыв к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. При этом уехавшие из России люди "чувствуют свою безнаказанность и считают, что правосудию до них не дотянуться". В этой связи Володин предложил конфисковывать их имущество в качестве компенсации нанесенного стране вреда.Глава республики подчеркнул, что они "всем обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам". По его мнению будет логично, если после подобных заявлений их авторов будут "подкармливать и содержать новые хозяева". В завершение Аксенов выразил уверенность, что подавляющее большинство жителей России согласны с такой позицией.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для уехавших из страны россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ КремляЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из РоссииВ Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя
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сергей аксенов, вячеслав володин, общество, политика, сво, россия, совет федерации, государственная дума рф, закон и право
Аксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан
Аксенов об уехавших за границу и оскорбляющих Россию: пусть их содержат новые хозяева
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку инициативы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о дополнении статей Уголовного кодекса РФ пунктом о конфискации имущества граждан, оскорбляющих Россию.
Ранее Володин заявил,
что подобные заявления могут быть расценены как призыв к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. При этом уехавшие из России люди "чувствуют свою безнаказанность и считают, что правосудию до них не дотянуться". В этой связи Володин предложил конфисковывать их имущество в качестве компенсации нанесенного стране вреда.
"Полностью поддерживаю предложение о внесении в УК пункта о конфискации имущества у негодяев, которые, сидя за бугром, поливают грязью нашу страну и нашу армию, но при этом до сих пор продолжают получать доходы в России", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что они "всем обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам". По его мнению будет логично, если после подобных заявлений их авторов будут "подкармливать и содержать новые хозяева". В завершение Аксенов выразил уверенность, что подавляющее большинство жителей России согласны с такой позицией.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для уехавших из страны россиян.
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