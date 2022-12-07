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В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя
В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя
В Крым из зоны проведения специальной военной операции вернулась поисковая собака Сарделя, которая отправилась помогать бойцам в конце октября. Сейчас лабрадор... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T19:03
2022-12-07T19:03
специальная военная операция рф на украине
общество
крым
симферополь
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крым из зоны проведения специальной военной операции вернулась поисковая собака Сарделя, которая отправилась помогать бойцам в конце октября. Сейчас лабрадор отдыхает после успешного выполнения боевых задач. Об этом РИА Новости Крым рассказал хозяин пса, владелец частного приюта для животных в Симферополе Дмитрий Фролов.По его словам, в "программу реабилитации" Сардели входят выезды на охоту и на море. Уже сейчас собака снова веселая, бегает, играет, набрала вес и чувствует себя хорошо."При необходимости она готова опять вернуться на фронт, чтобы помогать нашим бойцам. Если это потребуется, вместе с Сарделей в зону СВО готова направиться ее боевая подруга - стаффордширский терьер по кличке Лора, которая также натренирована на поиск людей", - говорит Фролов.Сарделя уехала в зону СВО вместе со своим инструктором ночью 30 октября и провела на фронте несколько недель. Пока собака спасала человеческие жизни, ее хозяин оберегал животных в Крыму: в приюте Дмитрия 72 собаки, хозяева которых отправились защищать Родину. Для питомцев он построил отдельные вольеры и продолжает заботиться о них, пока хозяева несут службу. Всех животных приют принимает бесплатно.
https://crimea.ria.ru/20220707/rosgvardeytsy-priyutili-spasennykh-na-ukraine-sobak--trogatelnye-foto-1123777740.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, общество, крым, симферополь, животные, служебные собаки
В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя

Поисковый лабрадор Сарделя отдыхает в Крыму после выполнения боевых задач

19:03 07.12.2022
 
© Личный архив Дмитрия ФроловаСобака Сарделя
Собака Сарделя
© Личный архив Дмитрия Фролова
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крым из зоны проведения специальной военной операции вернулась поисковая собака Сарделя, которая отправилась помогать бойцам в конце октября. Сейчас лабрадор отдыхает после успешного выполнения боевых задач. Об этом РИА Новости Крым рассказал хозяин пса, владелец частного приюта для животных в Симферополе Дмитрий Фролов.
"Собака Сарделя вернулась из зоны СВО, успешно выполнив ряд боевых задач. Она помогала спасать людей из-под завалов, находила и обезвреживала мины. Сейчас реабилитируем Сарделю, поскольку она приехала грустная, похудевшая и очень соскучилась по дому", - рассказал хозяин лабрадора.
По его словам, в "программу реабилитации" Сардели входят выезды на охоту и на море. Уже сейчас собака снова веселая, бегает, играет, набрала вес и чувствует себя хорошо.
"При необходимости она готова опять вернуться на фронт, чтобы помогать нашим бойцам. Если это потребуется, вместе с Сарделей в зону СВО готова направиться ее боевая подруга - стаффордширский терьер по кличке Лора, которая также натренирована на поиск людей", - говорит Фролов.
Сарделя уехала в зону СВО вместе со своим инструктором ночью 30 октября и провела на фронте несколько недель. Пока собака спасала человеческие жизни, ее хозяин оберегал животных в Крыму: в приюте Дмитрия 72 собаки, хозяева которых отправились защищать Родину. Для питомцев он построил отдельные вольеры и продолжает заботиться о них, пока хозяева несут службу. Всех животных приют принимает бесплатно.
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