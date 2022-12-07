https://crimea.ria.ru/20221207/v-krym-iz-zony-svo-vernulas-poiskovaya-sobaka-sardelya-1125733701.html

В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя

В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя

В Крым из зоны проведения специальной военной операции вернулась поисковая собака Сарделя, которая отправилась помогать бойцам в конце октября. Сейчас лабрадор... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T19:03

2022-12-07T19:03

2022-12-07T19:03

специальная военная операция рф на украине

общество

крым

симферополь

животные

служебные собаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крым из зоны проведения специальной военной операции вернулась поисковая собака Сарделя, которая отправилась помогать бойцам в конце октября. Сейчас лабрадор отдыхает после успешного выполнения боевых задач. Об этом РИА Новости Крым рассказал хозяин пса, владелец частного приюта для животных в Симферополе Дмитрий Фролов.По его словам, в "программу реабилитации" Сардели входят выезды на охоту и на море. Уже сейчас собака снова веселая, бегает, играет, набрала вес и чувствует себя хорошо."При необходимости она готова опять вернуться на фронт, чтобы помогать нашим бойцам. Если это потребуется, вместе с Сарделей в зону СВО готова направиться ее боевая подруга - стаффордширский терьер по кличке Лора, которая также натренирована на поиск людей", - говорит Фролов.Сарделя уехала в зону СВО вместе со своим инструктором ночью 30 октября и провела на фронте несколько недель. Пока собака спасала человеческие жизни, ее хозяин оберегал животных в Крыму: в приюте Дмитрия 72 собаки, хозяева которых отправились защищать Родину. Для питомцев он построил отдельные вольеры и продолжает заботиться о них, пока хозяева несут службу. Всех животных приют принимает бесплатно.

https://crimea.ria.ru/20220707/rosgvardeytsy-priyutili-spasennykh-na-ukraine-sobak--trogatelnye-foto-1123777740.html

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

специальная военная операция рф на украине, общество, крым, симферополь, животные, служебные собаки