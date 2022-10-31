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Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя
Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя
Во время специальной военной операции на Украине отыскать взрывчатку или найти человека под завалами помогают собаки специального назначения. Одной из таких... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T18:33
2022-10-31T18:45
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во время специальной военной операции на Украине отыскать взрывчатку или найти человека под завалами помогают собаки специального назначения. Одной из таких помощниц стала симферопольский лабрадор по кличке Сарделя. Как сообщил РИА Новости Крым хозяин пса Дмитрий Фролов, Сарделя уехала в зону СВО вместе со своим инструктором ночью 30 октября.По его словам, на экипировку Сардели помогли собрать средства неравнодушные крымчане, однако собачий бронежилет найти в Крыму не удалось, поэтому пока собака будет выполнять задачи в зоне СВО без бронежилета. Уже сегодня Сарделя выполняла свое первое задание на Донецком направлении.Пока Сарделя спасает жизни на СВО, ее хозяин оберегает животных в Крыму: в приюте Дмитрия 72 собаки, хозяева которых отправились по мобилизации защищать родину.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
специальная военная операция рф на украине, общество
Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя

Симферопольский поисковый лабрадор по кличке Сарделя уехал на фронт

18:33 31.10.2022 (обновлено: 18:45 31.10.2022)
 
© Личный архив Дмитрия ФроловаСобака Сарделя
Собака Сарделя
© Личный архив Дмитрия Фролова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во время специальной военной операции на Украине отыскать взрывчатку или найти человека под завалами помогают собаки специального назначения. Одной из таких помощниц стала симферопольский лабрадор по кличке Сарделя. Как сообщил РИА Новости Крым хозяин пса Дмитрий Фролов, Сарделя уехала в зону СВО вместе со своим инструктором ночью 30 октября.

"У меня профильная собака, она ищет людей в завалах, сейчас ее там будут обучать еще поиску взрывчатых веществ, мин. Сарделя уехала со своим инструктором, с которым занимается 4-5 лет. Она у меня опытная, подготовленная. Нелегко было ее туда отправить, но мне рассказывали истории о погибших в подвалах засыпанных людях. Я думаю, что моя собака в этом чем-то поможет. Люди подрываются на минах, а у меня собака тут спит на диване, хотя может помочь. Да, нелегко, но что делать", - поделился Фролов.

По его словам, на экипировку Сардели помогли собрать средства неравнодушные крымчане, однако собачий бронежилет найти в Крыму не удалось, поэтому пока собака будет выполнять задачи в зоне СВО без бронежилета. Уже сегодня Сарделя выполняла свое первое задание на Донецком направлении.
Пока Сарделя спасает жизни на СВО, ее хозяин оберегает животных в Крыму: в приюте Дмитрия 72 собаки, хозяева которых отправились по мобилизации защищать родину.
Специальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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