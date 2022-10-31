https://crimea.ria.ru/20221031/iz-kryma-v-zonu-svo-otpravili-poiskovuyu-sobaku-po-klichke-sardelya-1125180285.html

Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя

Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя

Во время специальной военной операции на Украине отыскать взрывчатку или найти человека под завалами помогают собаки специального назначения. Одной из таких... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T18:33

2022-10-31T18:33

2022-10-31T18:45

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Во время специальной военной операции на Украине отыскать взрывчатку или найти человека под завалами помогают собаки специального назначения. Одной из таких помощниц стала симферопольский лабрадор по кличке Сарделя. Как сообщил РИА Новости Крым хозяин пса Дмитрий Фролов, Сарделя уехала в зону СВО вместе со своим инструктором ночью 30 октября.По его словам, на экипировку Сардели помогли собрать средства неравнодушные крымчане, однако собачий бронежилет найти в Крыму не удалось, поэтому пока собака будет выполнять задачи в зоне СВО без бронежилета. Уже сегодня Сарделя выполняла свое первое задание на Донецком направлении.Пока Сарделя спасает жизни на СВО, ее хозяин оберегает животных в Крыму: в приюте Дмитрия 72 собаки, хозяева которых отправились по мобилизации защищать родину.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество