https://crimea.ria.ru/20230113/volodin-predlozhil-lishat-imuschestva-oskorblyayuschikh-stranu-rossiyan-1126380861.html

Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян

Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на конфискации имущества у россиян, которые выехали за границу и оттуда оскорбляют Россию и ее жителей,... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T10:16

2023-01-13T10:16

2023-01-13T10:16

россия

вячеслав володин

общество

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мнения

государственная дума рф

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на конфискации имущества у россиян, которые выехали за границу и оттуда оскорбляют Россию и ее жителей, поддерживая нацистов."В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно законодательству России, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. При этом, как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно, считает Володин.Он отметил, что находясь за границей, эти люди сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и при этом "позволяют себе публично лить грязь на Россию, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться".Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для уехавших из страны россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ КремляЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из РоссииВ Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, общество, политика, мнения, государственная дума рф, закон и право