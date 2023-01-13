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Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян
Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на конфискации имущества у россиян, которые выехали за границу и оттуда оскорбляют Россию и ее жителей,... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T10:16
2023-01-13T10:16
россия
вячеслав володин
общество
политика
мнения
государственная дума рф
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на конфискации имущества у россиян, которые выехали за границу и оттуда оскорбляют Россию и ее жителей, поддерживая нацистов."В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно законодательству России, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. При этом, как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно, считает Володин.Он отметил, что находясь за границей, эти люди сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и при этом "позволяют себе публично лить грязь на Россию, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться".Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для уехавших из страны россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ КремляЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из РоссииВ Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, вячеслав володин, общество, политика, мнения, государственная дума рф, закон и право
Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян

Володин: у уехавших за границу и оскорбляющих Россию граждан нужно конфисковать имущество

10:16 13.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на конфискации имущества у россиян, которые выехали за границу и оттуда оскорбляют Россию и ее жителей, поддерживая нацистов.
"В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно законодательству России, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. При этом, как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно, считает Володин.
"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации имущества в России, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб", - считает спикер Госдумы.
Он отметил, что находясь за границей, эти люди сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и при этом "позволяют себе публично лить грязь на Россию, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для уехавших из страны россиян.
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