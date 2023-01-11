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Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля
Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля
Сообщение главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о том, что ФСБ якобы запретила годным к военной службе россиянам выезжать из страны, является... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T12:40
2023-01-11T12:41
дмитрий песков
россия
общество
новости
сво
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сообщение главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о том, что ФСБ якобы запретила годным к военной службе россиянам выезжать из страны, является информационной "уткой" и диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны Украины распространили данные о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России якобы поручила своим пограничным подразделениям ограничить выезд за пределы территории страны гражданам, пригодным к военной службе.Представитель Кремля также констатировал отсутствие перспектив переговоров с Украиной в нынешней ситуации."В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - пояснил Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ КремляПравительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиУехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин
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дмитрий песков, россия, общество, новости, сво, частичная мобилизация
Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля

Песков назвал "уткой" данные Киева о якобы введенном ФСБ запрете на выезд мужчин из России

12:40 11.01.2023 (обновлено: 12:41 11.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина на улице
Мужчина на улице - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сообщение главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о том, что ФСБ якобы запретила годным к военной службе россиянам выезжать из страны, является информационной "уткой" и диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны Украины распространили данные о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России якобы поручила своим пограничным подразделениям ограничить выезд за пределы территории страны гражданам, пригодным к военной службе.
"Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", – сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также констатировал отсутствие перспектив переговоров с Украиной в нынешней ситуации.
"В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - пояснил Песков.
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Дмитрий ПесковРоссияОбществоНовостиСВОЧастичная мобилизация
 
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