https://crimea.ria.ru/20230111/mogut-li-godnye-k-sluzhbe-muzhchiny-vyezzhat-iz-rossii--otvet-kremlya-1126339354.html

Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля

Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля

Сообщение главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о том, что ФСБ якобы запретила годным к военной службе россиянам выезжать из страны, является... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T12:40

2023-01-11T12:40

2023-01-11T12:41

дмитрий песков

россия

общество

новости

сво

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сообщение главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о том, что ФСБ якобы запретила годным к военной службе россиянам выезжать из страны, является информационной "уткой" и диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны Украины распространили данные о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России якобы поручила своим пограничным подразделениям ограничить выезд за пределы территории страны гражданам, пригодным к военной службе.Представитель Кремля также констатировал отсутствие перспектив переговоров с Украиной в нынешней ситуации."В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - пояснил Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ КремляПравительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиУехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, общество, новости, сво, частичная мобилизация