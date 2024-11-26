https://crimea.ria.ru/20241126/v-donetske-zaderzhany-migranty-za-propagandu-radikalnogo-islama-1142129820.html
В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
В Донецкой Народной Республике задержаны нелегальные мигранты, которые являлись сторонниками террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T07:44
2024-11-26T07:44
2024-11-26T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержаны нелегальные мигранты, которые являлись сторонниками террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по ДНР.Ворошиловский межрайонный суд привлек задержанных к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.Все четверо осужденных принудительно выдворены за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителейУкраинцы задержаны при незаконном пересечении границы в КрымуУкраинских шпионов задержали в Калининграде при попытке попасть в РФ
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В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
В Донецке ФСБ задержала сторонников террористов за пропаганду радикального ислама
07:44 26.11.2024 (обновлено: 07:46 26.11.2024)