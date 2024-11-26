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В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
В Донецкой Народной Республике задержаны нелегальные мигранты, которые являлись сторонниками террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T07:44
2024-11-26T07:46
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецк
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержаны нелегальные мигранты, которые являлись сторонниками террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по ДНР.Ворошиловский межрайонный суд привлек задержанных к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.Все четверо осужденных принудительно выдворены за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителейУкраинцы задержаны при незаконном пересечении границы в КрымуУкраинских шпионов задержали в Калининграде при попытке попасть в РФ
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В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама

В Донецке ФСБ задержала сторонников террористов за пропаганду радикального ислама

07:44 26.11.2024 (обновлено: 07:46 26.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержаны нелегальные мигранты, которые являлись сторонниками террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по ДНР.
"В Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций. Установлено, что четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли на территорию ДНР в целях пропаганды радикального ислама среди местного населения", - говорится в сообщении.
Ворошиловский межрайонный суд привлек задержанных к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Все четверо осужденных принудительно выдворены за пределы России.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Нелегальные мигрантыПроисшествияБезопасностьНовые регионы РоссииНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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