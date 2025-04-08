Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
В Крыму за гибель троих человек осужден водитель фуры с неисправными тормозами
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму за гибель троих человек осужден водитель фуры с неисправными тормозами
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за гибель троих человек суд вынес приговор водителю грузовика с неисправными тормозами: на подъеме фура скатилась на следующий за ней автомобиль LADA Priora. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"В суде установлено, что мужчина, двигаясь за рулем грузового автомобиля, на 175 км + 600 м автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", допустил отказ тормозной системы ввиду перегрева, в дальнейшем при подъеме транспорт совершил скатывание задним ходом и наезд на автомобиль LADA Priora. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира легкового транспорта погибли на месте", – говорится в сообщении.
Суд приговорил водителя фуры к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в течение двух лет.
Приговор в законную силу не вступил.
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