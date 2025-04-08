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Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
В Крыму за гибель троих человек суд вынес приговор водителю грузовика с неисправными тормозами: на подъеме фура скатилась на следующий за ней автомобиль LADA... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T11:41
2025-04-08T11:41
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за гибель троих человек суд вынес приговор водителю грузовика с неисправными тормозами: на подъеме фура скатилась на следующий за ней автомобиль LADA Priora. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Суд приговорил водителя фуры к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в течение двух лет.Приговор в законную силу не вступил.Ранее Севастополе дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN было передано в суд. Девятнадцатилетнему виновнику ДТП грозит до 5 лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспортеВ ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человекСтрашное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадали
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, суд, приговор
Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры

В Крыму за гибель троих человек осужден водитель фуры с неисправными тормозами

11:41 08.04.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму за гибель троих человек осужден водитель фуры с неисправными тормозами
В Крыму за гибель троих человек осужден водитель фуры с неисправными тормозами
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за гибель троих человек суд вынес приговор водителю грузовика с неисправными тормозами: на подъеме фура скатилась на следующий за ней автомобиль LADA Priora. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"В суде установлено, что мужчина, двигаясь за рулем грузового автомобиля, на 175 км + 600 м автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", допустил отказ тормозной системы ввиду перегрева, в дальнейшем при подъеме транспорт совершил скатывание задним ходом и наезд на автомобиль LADA Priora. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира легкового транспорта погибли на месте", – говорится в сообщении.
Суд приговорил водителя фуры к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в течение двух лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Севастополе дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN было передано в суд. Девятнадцатилетнему виновнику ДТП грозит до 5 лет колонии.
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