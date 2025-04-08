https://crimea.ria.ru/20250408/skatilsya-i-razdavil-troikh-v-avto-v-krymu-vynesli-prigovor-voditelyu-fury-1145510090.html

Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры

Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры

В Крыму за гибель троих человек суд вынес приговор водителю грузовика с неисправными тормозами: на подъеме фура скатилась на следующий за ней автомобиль LADA... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T11:41

2025-04-08T11:41

2025-04-08T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за гибель троих человек суд вынес приговор водителю грузовика с неисправными тормозами: на подъеме фура скатилась на следующий за ней автомобиль LADA Priora. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Суд приговорил водителя фуры к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в течение двух лет.Приговор в законную силу не вступил.Ранее Севастополе дело о смертельном столкновении BMW и DATSUN было передано в суд. Девятнадцатилетнему виновнику ДТП грозит до 5 лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспортеВ ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человекСтрашное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадали

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, суд, приговор