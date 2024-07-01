https://crimea.ria.ru/20240701/iz-za-chego-passazhiry-padayut-i-travmiruyutsya-v-obschestvennom-transporte-1138439842.html
Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте
Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте
Из-за возросшего количества машин на дорогах повышается риск таких ДПТ, при которых в салоне общественного транспорта падают и травмируются пассажиры. Об этом в РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T20:14
2024-07-01T20:14
2024-07-01T20:35
транспорт
радио "спутник в крыму"
зиновий лудчак
крым
новости крыма
общество
пдд (правила дорожного движения)
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Из-за возросшего количества машин на дорогах повышается риск таких ДПТ, при которых в салоне общественного транспорта падают и травмируются пассажиры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Ранее начальник отделения технического надзора Управления Госавтоинспекции МВД по Республики Крым Игоря Головко рассказал, что в Симферополе с начала года выросло число ДТП, виновниками которых становятся водители автобусов. Самыми распространенными стали нарушения правил маневрирования, которые влекут падение пассажиров.Не все водители соблюдают правила"Да, основные ДТП, которые происходят – это падение пассажиров в салоне автобуса", - сказал Лудчак.Пассажиры падают из-за того, что водителям приходится резко тормозить или совершать неплавное маневрирование. Однако причина, по которой водители автобусов совершают такие действия чаще всего кроется в том, что их подрезают, или же им приходится резко тормозить из-за впереди идущего транспортного средства, сказал собеседник.Кроме того, нередко остановки общественного транспорта заставлены легковыми или грузовыми автомобилями, которые осуществляют погрузку или выгрузку товара, из-за чего водителям общественного транспорта также приходится нарушать ПДД, чтобы выполнить свою работу: высадить или подобрать пассажиров, объяснил он."В 80% случаев причиной ДТП является человеческий фактор, а не техническое состояние автотранспортного средства", – напомнил Лудчак.По его словам, все участники дорожного движения должны соблюдать правила ПДД, быть вежливыми и внимательными к общественному транспорту, "ведь автобус имеет приоритет, но не имеет преимущества"."Когда автобус выезжает с остановки, его должны пропускать. Однако, или об этом не знают другие водители, или специально не пропускают его", – считает он.Работа тяжелая и неблагодарнаяТакже Лудчак отметил, что выросло число увольнений, водители не выдерживают – работа тяжелая, нередко пассажиры хамят водителю, высказывают свое недовольство и проблемы, жалуются, что им некомфортно. При этом никто не интересуется, комфортно ли водителям работать, как они выкраивают время на отдых и обед.В последнее время в отрасли существует дефицит кадров, падает престиж профессии, обозначил проблему руководитель."Мы недавно провели небольшое исследование рынка и оказалось, что у нас средний возврат водителя 51 год. Водителей 30 лет и менее только 2,5%, а водителей 60 лет и более – 30,5%", – сообщил он. И добавил, что через несколько лет, когда эти люди уйдут на пенсию, ситуация будет намного хуже.В среднем водитель автобуса зарабатывает 50 тысяч рублей. И нынешний тариф не позволяет увеличить размер зарплаты водителей, обозначил он.На что жалуются пассажирыЧаще всего пассажиры общественного транспорта жалуются, что по причине нехватки водителей на линию не выходит достаточное количество автобусов, и "начинаются срывы – пассажиры высказывают свое недовольство водителю". Бывает и так, что рейсы срываются "по причине частых поломок", им подвержен даже новый подвижной состав, отметил Лудчак.Ранее сообщалось, что 86% штрафов, оплаченных крымчанами, выписаны за превышение скорости. К такому мнение пришли аналитики сайта Дром после изучения собственного сервиса по оплате правонарушений. Анализировались исключительно нарушения ПДД зафиксированные камерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в Прибрежное18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
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транспорт, зиновий лудчак, крым, новости крыма, общество, пдд (правила дорожного движения), дтп
Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте
В Симферополе водители автобусов нарушают ПДД из-за загруженности дорог
20:14 01.07.2024 (обновлено: 20:35 01.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым.
Из-за возросшего количества машин на дорогах повышается риск таких ДПТ, при которых в салоне общественного транспорта падают и травмируются пассажиры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент Ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Ранее начальник отделения технического надзора Управления Госавтоинспекции МВД по Республики Крым Игоря Головко рассказал, что в Симферополе с начала года выросло число ДТП
, виновниками которых становятся водители автобусов. Самыми распространенными стали нарушения правил маневрирования, которые влекут падение пассажиров.
Не все водители соблюдают правила
"Да, основные ДТП, которые происходят – это падение пассажиров в салоне автобуса", - сказал Лудчак.
Пассажиры падают из-за того, что водителям приходится резко тормозить или совершать неплавное маневрирование. Однако причина, по которой водители автобусов совершают такие действия чаще всего кроется в том, что их подрезают, или же им приходится резко тормозить из-за впереди идущего транспортного средства, сказал собеседник.
Кроме того, нередко остановки общественного транспорта заставлены легковыми или грузовыми автомобилями, которые осуществляют погрузку или выгрузку товара, из-за чего водителям общественного транспорта также приходится нарушать ПДД, чтобы выполнить свою работу: высадить или подобрать пассажиров, объяснил он.
"В 80% случаев причиной ДТП является человеческий фактор, а не техническое состояние автотранспортного средства", – напомнил Лудчак.
По его словам, все участники дорожного движения должны соблюдать правила ПДД, быть вежливыми и внимательными к общественному транспорту, "ведь автобус имеет приоритет, но не имеет преимущества".
"Когда автобус выезжает с остановки, его должны пропускать. Однако, или об этом не знают другие водители, или специально не пропускают его", – считает он.
Работа тяжелая и неблагодарная
Также Лудчак отметил, что выросло число увольнений, водители не выдерживают – работа тяжелая, нередко пассажиры хамят водителю, высказывают свое недовольство и проблемы, жалуются, что им некомфортно. При этом никто не интересуется, комфортно ли водителям работать, как они выкраивают время на отдых и обед.
"Большая просьба относиться с уважением к работе водителя, его труду – это очень тяжелый и ответственный труд, и не выплескивать всю свою отрицательную энергию на них", – обратился Лудчак.
В последнее время в отрасли существует дефицит кадров, падает престиж профессии, обозначил проблему руководитель.
"Мы недавно провели небольшое исследование рынка и оказалось, что у нас средний возврат водителя 51 год. Водителей 30 лет и менее только 2,5%, а водителей 60 лет и более – 30,5%", – сообщил он. И добавил, что через несколько лет, когда эти люди уйдут на пенсию, ситуация будет намного хуже.
В среднем водитель автобуса зарабатывает 50 тысяч рублей. И нынешний тариф не позволяет увеличить размер зарплаты водителей, обозначил он.
На что жалуются пассажиры
Чаще всего пассажиры общественного транспорта жалуются, что по причине нехватки водителей на линию не выходит достаточное количество автобусов, и "начинаются срывы – пассажиры высказывают свое недовольство водителю". Бывает и так, что рейсы срываются "по причине частых поломок", им подвержен даже новый подвижной состав, отметил Лудчак.
"Также в летнее время люди жалуются на то, что в транспорте нет кондиционеров. Хорошо, конечно, чтобы он был. Но кондиционер вместе с установкой и переоборудованием обойдется порядка 500 тысяч. Сейчас нет таких денег у перевозчиков", – поделился он.
Ранее сообщалось
, что 86% штрафов, оплаченных крымчанами, выписаны за превышение скорости. К такому мнение пришли аналитики сайта Дром после изучения собственного сервиса по оплате правонарушений. Анализировались исключительно нарушения ПДД зафиксированные камерами.
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