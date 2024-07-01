https://crimea.ria.ru/20240701/iz-za-chego-passazhiry-padayut-i-travmiruyutsya-v-obschestvennom-transporte-1138439842.html

Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте

Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте

Из-за возросшего количества машин на дорогах повышается риск таких ДПТ, при которых в салоне общественного транспорта падают и травмируются пассажиры. Об этом в РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T20:14

2024-07-01T20:14

2024-07-01T20:35

транспорт

радио "спутник в крыму"

зиновий лудчак

крым

новости крыма

общество

пдд (правила дорожного движения)

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Из-за возросшего количества машин на дорогах повышается риск таких ДПТ, при которых в салоне общественного транспорта падают и травмируются пассажиры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Ранее начальник отделения технического надзора Управления Госавтоинспекции МВД по Республики Крым Игоря Головко рассказал, что в Симферополе с начала года выросло число ДТП, виновниками которых становятся водители автобусов. Самыми распространенными стали нарушения правил маневрирования, которые влекут падение пассажиров.Не все водители соблюдают правила"Да, основные ДТП, которые происходят – это падение пассажиров в салоне автобуса", - сказал Лудчак.Пассажиры падают из-за того, что водителям приходится резко тормозить или совершать неплавное маневрирование. Однако причина, по которой водители автобусов совершают такие действия чаще всего кроется в том, что их подрезают, или же им приходится резко тормозить из-за впереди идущего транспортного средства, сказал собеседник.Кроме того, нередко остановки общественного транспорта заставлены легковыми или грузовыми автомобилями, которые осуществляют погрузку или выгрузку товара, из-за чего водителям общественного транспорта также приходится нарушать ПДД, чтобы выполнить свою работу: высадить или подобрать пассажиров, объяснил он."В 80% случаев причиной ДТП является человеческий фактор, а не техническое состояние автотранспортного средства", – напомнил Лудчак.По его словам, все участники дорожного движения должны соблюдать правила ПДД, быть вежливыми и внимательными к общественному транспорту, "ведь автобус имеет приоритет, но не имеет преимущества"."Когда автобус выезжает с остановки, его должны пропускать. Однако, или об этом не знают другие водители, или специально не пропускают его", – считает он.Работа тяжелая и неблагодарнаяТакже Лудчак отметил, что выросло число увольнений, водители не выдерживают – работа тяжелая, нередко пассажиры хамят водителю, высказывают свое недовольство и проблемы, жалуются, что им некомфортно. При этом никто не интересуется, комфортно ли водителям работать, как они выкраивают время на отдых и обед.В последнее время в отрасли существует дефицит кадров, падает престиж профессии, обозначил проблему руководитель."Мы недавно провели небольшое исследование рынка и оказалось, что у нас средний возврат водителя 51 год. Водителей 30 лет и менее только 2,5%, а водителей 60 лет и более – 30,5%", – сообщил он. И добавил, что через несколько лет, когда эти люди уйдут на пенсию, ситуация будет намного хуже.В среднем водитель автобуса зарабатывает 50 тысяч рублей. И нынешний тариф не позволяет увеличить размер зарплаты водителей, обозначил он.На что жалуются пассажирыЧаще всего пассажиры общественного транспорта жалуются, что по причине нехватки водителей на линию не выходит достаточное количество автобусов, и "начинаются срывы – пассажиры высказывают свое недовольство водителю". Бывает и так, что рейсы срываются "по причине частых поломок", им подвержен даже новый подвижной состав, отметил Лудчак.Ранее сообщалось, что 86% штрафов, оплаченных крымчанами, выписаны за превышение скорости. К такому мнение пришли аналитики сайта Дром после изучения собственного сервиса по оплате правонарушений. Анализировались исключительно нарушения ПДД зафиксированные камерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в Прибрежное18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, зиновий лудчак, крым, новости крыма, общество, пдд (правила дорожного движения), дтп