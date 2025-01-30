https://crimea.ria.ru/20250130/v-detskikh-lageryakh-kryma-postroili-shest-novykh-korpusov-na-300-mest-1143805069.html

В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест

В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест

В Крыму построили шесть новых корпусов на 309 мест в двух детских лагерях в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T14:32

2025-01-30T14:32

2025-01-30T15:01

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Крыму построили шесть новых корпусов на 309 мест в двух детских лагерях в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Общая вместимость возведенных корпусов - 300 мест. Благодаря программе лагерь "Фортуна" практически в два раза увеличил свою мощность для отдыха и оздоровления детей, а в лагере "Сокол" благодаря новым корпусам количество мест увеличилось на 50%.Строения отвечают всем современным требованиям, могут работать круглогодично. В корпусах установлена современная техника и оборудование для комфортного отдыха и оздоровления детей.Как отметила вице-премьер РК, в планах лагеря "Фортуна" - ремонт столовой. Проектно-сметная документация уже разрабатывается, в ближайшее время начнутся работы.Крым продолжит участие в программе, заявка на строительство новых корпусов уже подана, добавила зампредседателя правительства республики. В Крыму рассчитывают на то, что программа будет развиваться и в направлении капремонта пищеблоков и медпунктов в детских лагерях.Она добавила, что в прошлом году в загородных оздоровительных лагерях Крыма отдохнули более 27 тысяч крымских ребят и почти 30 тысяч детей из других регионов России.Летом 2024 года в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в сентябре заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионыВ Севастополе построят новые корпуса в детских лагеряхКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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