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В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
В Крыму построили шесть новых корпусов на 309 мест в двух детских лагерях в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T14:32
2025-01-30T15:01
крым
евпатория
елена романовская
оздоровление в крыму
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бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Крыму построили шесть новых корпусов на 309 мест в двух детских лагерях в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Общая вместимость возведенных корпусов - 300 мест. Благодаря программе лагерь "Фортуна" практически в два раза увеличил свою мощность для отдыха и оздоровления детей, а в лагере "Сокол" благодаря новым корпусам количество мест увеличилось на 50%.Строения отвечают всем современным требованиям, могут работать круглогодично. В корпусах установлена современная техника и оборудование для комфортного отдыха и оздоровления детей.Как отметила вице-премьер РК, в планах лагеря "Фортуна" - ремонт столовой. Проектно-сметная документация уже разрабатывается, в ближайшее время начнутся работы.Крым продолжит участие в программе, заявка на строительство новых корпусов уже подана, добавила зампредседателя правительства республики. В Крыму рассчитывают на то, что программа будет развиваться и в направлении капремонта пищеблоков и медпунктов в детских лагерях.Она добавила, что в прошлом году в загородных оздоровительных лагерях Крыма отдохнули более 27 тысяч крымских ребят и почти 30 тысяч детей из других регионов России.Летом 2024 года в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в сентябре заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионыВ Севастополе построят новые корпуса в детских лагеряхКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
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крым, евпатория, елена романовская, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, дети, новости крыма, бахчисарайский район, детские лагеря в крыму
В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест

В Крыму за федеральные деньги построили 6 корпусов на 300 мест в двух детских лагерях

14:32 30.01.2025 (обновлено: 15:01 30.01.2025)
 
© РИА Новости КрымДетский оздоровительный центр "Фортуна", Евпатория
Детский оздоровительный центр Фортуна, Евпатория - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Крыму построили шесть новых корпусов на 309 мест в двух детских лагерях в рамках федеральной программы по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
"Уже два года реализуется программа по восстановлению инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Крым тоже стал ее участником, и в 2024 году за счет средств федерального бюджета было построено шесть корпусов: два - в детском оздоровительном лагере "Сокол" (в Бахчисарайском районе - ред.) и четыре - в лагере "Фортуна" (в Евпатории - ред.)", - сказала Романовская.
Общая вместимость возведенных корпусов - 300 мест. Благодаря программе лагерь "Фортуна" практически в два раза увеличил свою мощность для отдыха и оздоровления детей, а в лагере "Сокол" благодаря новым корпусам количество мест увеличилось на 50%.
Строения отвечают всем современным требованиям, могут работать круглогодично. В корпусах установлена современная техника и оборудование для комфортного отдыха и оздоровления детей.
Как отметила вице-премьер РК, в планах лагеря "Фортуна" - ремонт столовой. Проектно-сметная документация уже разрабатывается, в ближайшее время начнутся работы.
Крым продолжит участие в программе, заявка на строительство новых корпусов уже подана, добавила зампредседателя правительства республики. В Крыму рассчитывают на то, что программа будет развиваться и в направлении капремонта пищеблоков и медпунктов в детских лагерях.
© РИА Новости КрымДетский оздоровительный центр "Фортуна", Евпатория
Детский оздоровительный центр Фортуна, Евпатория - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
Детский оздоровительный центр "Фортуна", Евпатория

"Что касается строительства корпусов, надеемся, что средства, которые мы заявляли, будут из федерального бюджета выделены, и мы продолжим установку таких модулей. Заявку такую подавали и "Солнечная Таврика", и лагерь "Алые паруса". Программа не имеет ограничений. Если частные компании, у которых есть оздоровительные лагеря, желают участвовать в этой программе, то в том числе можно будет их заявки рассмотреть", - уточнила Романовская.

Она добавила, что в прошлом году в загородных оздоровительных лагерях Крыма отдохнули более 27 тысяч крымских ребят и почти 30 тысяч детей из других регионов России.
Летом 2024 года в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в сентябре заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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