Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241203/v-sevastopole-postroyat-novye-korpusa-v-detskikh-lageryakh-1142329069.html
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T11:33
2024-12-03T11:35
михаил развожаев
новости
севастополь
дети
детский отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142330712_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_658be546e3835fe35171e91c29f53cda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.И обратил внимание на сделанное на прошлой неделе заявление председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко о том, что развитие инфраструктуры детских лагерей – ключевая задача. Государство будет помогать привлекать на эти цели инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, Предприятиям, которые готовы создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников, окажут поддержку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьниковКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142330712_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7df8d56784efcbaf68076fc59eaf3db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, новости, севастополь, дети, детский отдых
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях

В Севастополе строят новые корпуса для отдыха в детских лагерях

11:33 03.12.2024 (обновлено: 11:35 03.12.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Продолжаем развивать инфраструктуру детских лагерей Севастополя благодаря федеральной поддержке. В 2025 году планируем возвести 2 некапитальных строения (быстровозводимые конструкции) на базе лагерей "Ласпи" и "Горный". Каждый домик будет вмещать по 50 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.
Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.

"Вот уже более 60 лет "Горный" является символом детского отдыха, летних приключений и незабываемых каникул. Я часто встречаюсь с ребятами и многие делятся впечатлениями от отдыха в наших детских лагерях", – отметил губернатор.

© Telegram Михаил РазвожаевНовые корпуса для отдыха в детских лагерях строят в Севастополе
Новые корпуса для отдыха в детских лагерях строят в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Новые корпуса для отдыха в детских лагерях строят в Севастополе
И обратил внимание на сделанное на прошлой неделе заявление председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко о том, что развитие инфраструктуры детских лагерей – ключевая задача. Государство будет помогать привлекать на эти цели инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, Предприятиям, которые готовы создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников, окажут поддержку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников
Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
 
Михаил РазвожаевНовостиСевастопольдетиДетский отдых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05День Неизвестного Солдата - в Крыму проходят памятные мероприятия
11:44Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими
11:33В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
11:26Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца
11:05В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца
10:42На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника
10:27В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело
10:09Удары по Украине: где прогремели взрывы ночью и утром во вторник
10:01В Севастополе остановлено движение парома
09:47Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения
09:33Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин
09:10Отец погибших от отравления детей под Красноярском признал вину
08:52Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках
08:32Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии
08:11День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
07:46Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
07:22Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативная информация
07:07Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя
06:37Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схема
06:10Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
Лента новостейМолния