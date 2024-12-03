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В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T11:33
2024-12-03T11:33
2024-12-03T11:35
михаил развожаев
новости
севастополь
дети
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.И обратил внимание на сделанное на прошлой неделе заявление председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко о том, что развитие инфраструктуры детских лагерей – ключевая задача. Государство будет помогать привлекать на эти цели инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, Предприятиям, которые готовы создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников, окажут поддержку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьниковКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, новости, севастополь, дети, детский отдых
В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях
В Севастополе строят новые корпуса для отдыха в детских лагерях
11:33 03.12.2024 (обновлено: 11:35 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Продолжаем развивать инфраструктуру детских лагерей Севастополя благодаря федеральной поддержке. В 2025 году планируем возвести 2 некапитальных строения (быстровозводимые конструкции) на базе лагерей "Ласпи" и "Горный". Каждый домик будет вмещать по 50 человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.
Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.
"Вот уже более 60 лет "Горный" является символом детского отдыха, летних приключений и незабываемых каникул. Я часто встречаюсь с ребятами и многие делятся впечатлениями от отдыха в наших детских лагерях", – отметил губернатор.
И обратил внимание на сделанное на прошлой неделе заявление председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко о том, что развитие инфраструктуры детских лагерей – ключевая задача. Государство будет помогать привлекать на эти цели инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, Предприятиям, которые готовы создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников, окажут поддержку.
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