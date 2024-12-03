https://crimea.ria.ru/20241203/v-sevastopole-postroyat-novye-korpusa-v-detskikh-lageryakh-1142329069.html

В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях

В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях

Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T11:33

2024-12-03T11:33

2024-12-03T11:35

михаил развожаев

новости

севастополь

дети

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.И обратил внимание на сделанное на прошлой неделе заявление председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко о том, что развитие инфраструктуры детских лагерей – ключевая задача. Государство будет помогать привлекать на эти цели инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, Предприятиям, которые готовы создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников, окажут поддержку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьниковКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, дети, детский отдых