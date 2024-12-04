https://crimea.ria.ru/20241204/kuda-rossiya-budet-vkladyvat-rezervy--otvet-putina-na-zamorozku-aktivov-1142378597.html

Куда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов

Куда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Куда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов

Россия будет вкладывать свои резервы в образование, науку, технологии и недвижимость внутри страны, поскольку вложения в валюту других стран оказались... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T17:59

2024-12-04T17:59

2024-12-04T17:51

владимир путин (политик)

россия

экономика

заморозка активов россии

замороженные активы россии

конфискация замороженных российских активов

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Россия будет вкладывать свои резервы в образование, науку, технологии и недвижимость внутри страны, поскольку вложения в валюту других стран оказались ненадежными. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!"Также, по словам президента, свободные средства стоит инвестировать в логистику. Все эти материальные активы гораздо более надежны, чем финансовые инструменты в других странах. Тем более, что страны Запада используют эти инструменты в политических целях, хотя и в ущерб себе."Об этом раньше никто не думал. Все считали, что люди, принимающие решения в сфере экономики, действуют очень консервативно и понимают свои собственные риски, если они будут подрывать эти международные нормы права. Тем не менее, США и Европа пошли на это. Они, правда, не сделали последнего шага - заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", - напомнил президент и подчеркнул, что РФ в ответ также использует дивиденды от зарубежных активов "что тоже у нас не вызывает восторга и является вынужденной мерой".ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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