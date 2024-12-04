https://crimea.ria.ru/20241204/tsentr-groznogo-atakovan-ukrainskim-bespilotnikom--kadyrov-1142381479.html

Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров

Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров

Боевики вооруженных сил Украины в среду атаковали центр Грозного с помощью беспилотника, пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T20:04

2024-12-04T20:04

2024-12-04T20:05

чечня

рамзан кадыров

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины в среду атаковали центр Грозного с помощью беспилотника, пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямой линии" с жителями республики.Кадыров провел 4 декабря "прямую линию" с жителями республики. К месту проведения мероприятия он прибыл на трофейной американской БМП Bradley вместе с украинскими военнопленными.В конце октября беспилотник ВСУ атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате атаки загорелась крыша. Пожар оперативно потушили, работа университета не приостанавливалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибшийБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине

чечня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чечня, рамзан кадыров, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)