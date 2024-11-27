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ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России

ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России - РИА Новости Крым, 27.11.2024

ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России

Сотни беспилотников выпустили ВСУ по российским регионам за неделю, есть погибший и раненые. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T16:03

2024-11-27T16:03

2024-11-27T17:10

марина захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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пво

беспилотник (бпла, дрон)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сотни беспилотников выпустили ВСУ по российским регионам за неделю, есть погибший и раненые. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.По ее информации, 21 ноября в селе Стригуны в результате атаки дрона ранение получила 15-летняя девочка. В тот же день в Горловке в ДНР в результате обстрела были ранены 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова.При этом, по ее словам, врачи успели оказать помощь раненому, который получил минно-осколочные травмы."За все это преступники будут нести наказание. Российские суды на основании собранных Следственным комитетом доказательств продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, наемникам за военные преступления", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем еще три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы.По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников22 беспилотника уничтожили над шестью регионами РоссииВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, пво, беспилотник (бпла, дрон), украина