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ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России
ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России
Сотни беспилотников выпустили ВСУ по российским регионам за неделю, есть погибший и раненые. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T16:03
2024-11-27T16:03
2024-11-27T17:10
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сотни беспилотников выпустили ВСУ по российским регионам за неделю, есть погибший и раненые. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.По ее информации, 21 ноября в селе Стригуны в результате атаки дрона ранение получила 15-летняя девочка. В тот же день в Горловке в ДНР в результате обстрела были ранены 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова.При этом, по ее словам, врачи успели оказать помощь раненому, который получил минно-осколочные травмы."За все это преступники будут нести наказание. Российские суды на основании собранных Следственным комитетом доказательств продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, наемникам за военные преступления", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем еще три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы.По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников22 беспилотника уничтожили над шестью регионами РоссииВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, пво, беспилотник (бпла, дрон), украина
ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России
220 украинских беспилотников сбиты и подавлены российскими средствами ПВО и РЭБ за неделю
16:03 27.11.2024 (обновлено: 17:10 27.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сотни беспилотников выпустили ВСУ по российским регионам за неделю, есть погибший и раненые. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.
"Средствами ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены 220 вражеских БПЛА. С 21 по 26 ноября по населенным пунктам Белгородской области было выпущено 248 боеприпасов, 112 беспилотников. Погиб один мирный житель, ранения получили 8 человек", – сообщила Захарова.
По ее информации, 21 ноября в селе Стригуны в результате атаки дрона ранение получила 15-летняя девочка. В тот же день в Горловке в ДНР в результате обстрела были ранены 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова.
"25 ноября в Херсонской области бандеровцы устроили настоящую охоту с помощью коптера на машину скорой помощи. Бригада медиков чудом смогла выжить, успев выскочить из нее перед прямым попаданием сброшенного снаряда. Автомобиль был уничтожен", – добавила Мария Захарова.
При этом, по ее словам, врачи успели оказать помощь раненому, который получил минно-осколочные травмы.
"За все это преступники будут нести наказание. Российские суды на основании собранных Следственным комитетом доказательств продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, наемникам за военные преступления", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В среду утром в Севастополе объявили
воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели
, позже – еще два беспилотника
над морем в районе Качи. Затем еще три дрона
уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы.
По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты
.
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