https://crimea.ria.ru/20241127/udar-po-voenno-morskomu-uchilischu-v-sevastopole--lozh-1142177229.html
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T14:40
2024-11-27T14:40
2024-11-27T14:50
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
происшествия
черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
центр информационно-психологических операций (ципсо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/15/1119292240_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_eeae057b042de4ec365e2ee130d99ace.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, источником дыма, который был виден в районе бухты, стали дымовые шашки, которые военные регулярно применяют в Севастополе для маскировки целей.В городе сейчас все спокойно, добавил Развожаев.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты. В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотниковКомбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/15/1119292240_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_20e8a7cda03b5d483a399b939b2b4b62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
Информация о прилете в военно-морское училище в Севастополе является ложью – Развожаев
14:40 27.11.2024 (обновлено: 14:50 27.11.2024)