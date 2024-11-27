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Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T14:40
2024-11-27T14:50
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
происшествия
черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, источником дыма, который был виден в районе бухты, стали дымовые шашки, которые военные регулярно применяют в Севастополе для маскировки целей.В городе сейчас все спокойно, добавил Развожаев.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты. В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотниковКомбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь

Информация о прилете в военно-морское училище в Севастополе является ложью – Развожаев

14:40 27.11.2024 (обновлено: 14:50 27.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукЧерноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе
Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Вот так работает ЦИПсО. Если атака не получилась, то все равно напишут о "прилетах". Никакого удара по училищу, конечно, не было. Это ложь и провокация", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, источником дыма, который был виден в районе бухты, стали дымовые шашки, которые военные регулярно применяют в Севастополе для маскировки целей.
В городе сейчас все спокойно, добавил Развожаев.
В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.
Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты.
В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.
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СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымПроисшествияЧерноморское высшее военно-морское училище (ЧВВМУ) им. НахимоваБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
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