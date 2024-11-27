https://crimea.ria.ru/20241127/udar-po-voenno-morskomu-uchilischu-v-sevastopole--lozh-1142177229.html

Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь

Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь

Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T14:40

2024-11-27T14:40

2024-11-27T14:50

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация о том, что в ходе атаки на Севастополь в среду был нанесен удар по Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, источником дыма, который был виден в районе бухты, стали дымовые шашки, которые военные регулярно применяют в Севастополе для маскировки целей.В городе сейчас все спокойно, добавил Развожаев.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты. В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотниковКомбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо)