https://crimea.ria.ru/20241127/dve-rakety-sbity-na-severnoy-storonoy-sevastopolya-1142172245.html

Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены

Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены

Предположительно две ракеты сбиты над акваторией Черного моря и в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T12:34

2024-11-27T12:34

2024-11-27T12:54

севастополь

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Предположительно две ракеты сбиты над акваторией Черного моря и в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он также пояснил, почему после отбоя сигнала воздушной тревоги продолжалась работа ПВО без сигнала воздушной тревоги.Губернатор также подчеркнул, что все пять беспилотников сбиты над акваторией моря.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника над морем в районе Качи. Позже над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона. В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев