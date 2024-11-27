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Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
Предположительно две ракеты сбиты над акваторией Черного моря и в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T12:34
2024-11-27T12:54
севастополь
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Предположительно две ракеты сбиты над акваторией Черного моря и в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он также пояснил, почему после отбоя сигнала воздушной тревоги продолжалась работа ПВО без сигнала воздушной тревоги.Губернатор также подчеркнул, что все пять беспилотников сбиты над акваторией моря.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника над морем в районе Качи. Позже над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона. В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены

Атака на Севастополь с применением двух ракет и беспилотников отражена – Развожаев

12:34 27.11.2024 (обновлено: 12:54 27.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Предположительно две ракеты сбиты над акваторией Черного моря и в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram.
Он также пояснил, почему после отбоя сигнала воздушной тревоги продолжалась работа ПВО без сигнала воздушной тревоги.
"Сигнал воздушной тревоги подается при угрозе ракетной атаки с земли или с самолетов. В случае с беспилотниками сигнал воздушной тревоги подается только при массированной атаке, когда на город идет от 20 БПЛА и есть риск для жителей. Сегодня такого риска не было", - подчеркнул Развожаев.
Губернатор также подчеркнул, что все пять беспилотников сбиты над акваторией моря.
В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника над морем в районе Качи. Позже над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.
В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.
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СевастопольАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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