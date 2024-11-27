Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
Атака на Севастополь с применением двух ракет и беспилотников отражена – Развожаев
12:34 27.11.2024 (обновлено: 12:54 27.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Предположительно две ракеты сбиты над акваторией Черного моря и в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram.
Он также пояснил, почему после отбоя сигнала воздушной тревоги продолжалась работа ПВО без сигнала воздушной тревоги.
"Сигнал воздушной тревоги подается при угрозе ракетной атаки с земли или с самолетов. В случае с беспилотниками сигнал воздушной тревоги подается только при массированной атаке, когда на город идет от 20 БПЛА и есть риск для жителей. Сегодня такого риска не было", - подчеркнул Развожаев.
Губернатор также подчеркнул, что все пять беспилотников сбиты над акваторией моря.
В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника над морем в районе Качи. Позже над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.
В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.
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