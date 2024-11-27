В Запорожской области устранили последствия повреждения ЛЭП
В Запорожской области восстановили подачу электроэнергии после повреждения ЛЭП – Балицкий
11:52 27.11.2024 (обновлено: 12:04 27.11.2024)
© Минэнерго РФЛЭП
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области устранили последствия повреждения линии электропередачи. Без света с утра среды находились 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Утром в среду он сообщил о повреждении линии электропередачи после чего произошли отключения по всему региону.
"Специалисты "Таврия-Энерго" и "Россети" завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области. Подача электроэнергии полностью восстановлена", - написал он в Telegram.
По данным главы области, без электроснабжения оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 000 абонентов. При этом временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
При этом в Херсонской области из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь были обесточены 172 населенных пункта. В Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания, сообщал в среду глава Херсонской области Владимир Сальдо.
К 6:00 энергетики по резервной схеме восстановили подачу электроэнергии в Геническом и Новотроицком округах. Без света пока остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов. Работы по устранению аварии продолжаются.
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