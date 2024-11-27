https://crimea.ria.ru/20241127/v-zaporozhskoy-oblasti-ustranili-posledstviya-povrezhdeniya-lep-1142166561.html

В Запорожской области устранили последствия повреждения ЛЭП

В Запорожской области устранили последствия повреждения ЛЭП - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Запорожской области устранили последствия повреждения ЛЭП

В Запорожской области устранили последствия повреждения линии электропередачи. Без света с утра среды находились 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T11:52

2024-11-27T11:52

2024-11-27T12:04

запорожская область

евгений балицкий

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энергетики

энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области устранили последствия повреждения линии электропередачи. Без света с утра среды находились 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Утром в среду он сообщил о повреждении линии электропередачи после чего произошли отключения по всему региону.По данным главы области, без электроснабжения оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 000 абонентов. При этом временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.При этом в Херсонской области из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь были обесточены 172 населенных пункта. В Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания, сообщал в среду глава Херсонской области Владимир Сальдо.К 6:00 энергетики по резервной схеме восстановили подачу электроэнергии в Геническом и Новотроицком округах. Без света пока остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов. Работы по устранению аварии продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, лэп, энергетики, энергетика, электросети, жкх, новые регионы россии, новости