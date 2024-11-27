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Удары по Украине – разбиты военные аэродромы - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Удары по Украине – разбиты военные аэродромы
Удары по Украине – разбиты военные аэродромы - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Удары по Украине – разбиты военные аэродромы
На Украине точными ударами российской авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотников повреждена инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:13
2024-11-27T13:13
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На Украине точными ударами российской авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотников повреждена инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее на Украине заявили о полном уничтожении стратегически важного объекта Дрогобычского долотного завода во Львовской области. Это единственное в стране предприятие, производящее долота для бурения артезианских, а также нефтяных и газовых скважин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомНаселенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России
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новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, беспилотник (бпла, дрон)
Удары по Украине – разбиты военные аэродромы

На Украине разбиты военные аэродромы

13:13 27.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На Украине точными ударами российской авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотников повреждена инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили и перехватили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее на Украине заявили о полном уничтожении стратегически важного объекта Дрогобычского долотного завода во Львовской области. Это единственное в стране предприятие, производящее долота для бурения артезианских, а также нефтяных и газовых скважин.
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