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До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области

До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 27.11.2024

До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области

За сутки в зоне КТО на территории Курской области российские военнослужащие уничтожили два танка, одну БМП, бронетранспортер и шесть других единиц техники... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T15:02

2024-11-27T15:02

2024-11-27T15:02

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне КТО на территории Курской области российские военнослужащие уничтожили два танка, одну БМП, бронетранспортер и шесть других единиц техники. Противник в результате боевых действий потерял до 250 человек, сообщает Минобороны России.Подразделения Северной группировки войск нанесли поражение формированиям 13-ти бригад ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Леонидовки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия наносила удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Мартыновка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Павловка и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на территории курской области потери ВСУ превысили 36 000 военнослужащих. Было уничтожено 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1199 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.Ранее в приграничном районе Курской области десантники из Крыма силами расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожили группу боевых машин пехоты ВСУ. Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления, а расчет "Корнета" нанес удар по автоколонне.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МОВ Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)