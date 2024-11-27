https://crimea.ria.ru/20241127/do-250-boevikov-i-desyatki-edinits-tekhniki--poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1142177686.html
До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 27.11.2024
До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
За сутки в зоне КТО на территории Курской области российские военнослужащие уничтожили два танка, одну БМП, бронетранспортер и шесть других единиц техники... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T15:02
2024-11-27T15:02
2024-11-27T15:02
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
армия и флот
новости сво
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_bb9a8b8e4e26ca73956b38504e29603f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне КТО на территории Курской области российские военнослужащие уничтожили два танка, одну БМП, бронетранспортер и шесть других единиц техники. Противник в результате боевых действий потерял до 250 человек, сообщает Минобороны России.Подразделения Северной группировки войск нанесли поражение формированиям 13-ти бригад ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Леонидовки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия наносила удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Мартыновка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Павловка и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на территории курской области потери ВСУ превысили 36 000 военнослужащих. Было уничтожено 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1199 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.Ранее в приграничном районе Курской области десантники из Крыма силами расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожили группу боевых машин пехоты ВСУ. Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления, а расчет "Корнета" нанес удар по автоколонне.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МОВ Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_27515628a5444afbe38b08e684421833.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
В Курской области уничтожили 250 украинских боевиков и два танка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне КТО на территории Курской области российские военнослужащие уничтожили два танка, одну БМП, бронетранспортер и шесть других единиц техники. Противник в результате боевых действий потерял до 250 человек, сообщает Минобороны России.
Подразделения Северной группировки войск нанесли поражение формированиям 13-ти бригад ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Леонидовки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плехово и Свердликово.
Авиация и артиллерия наносила удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Мартыновка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Павловка и Юнаковка в Сумской области.
Всего за время боевых действий на территории курской области потери ВСУ превысили 36 000 военнослужащих. Было уничтожено 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1199 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.
Ранее в приграничном районе Курской области десантники из Крыма силами расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожили группу боевых машин
пехоты ВСУ. Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления, а расчет "Корнета" нанес удар по автоколонне.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: