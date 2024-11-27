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Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами
Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами
Анонсированное главкомом вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским контрнаступление может начаться в начале января силами подготовленных в... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T17:16
2024-11-27T17:16
эксклюзивы риа новости крым
мнения
алексей анпилогов
всу (вооруженные силы украины)
украина
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Анонсированное главкомом вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским контрнаступление может начаться в начале января силами подготовленных в Великобритании и Франции пяти-шести бригад суммарной численностью порядка 25 тысяч человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Ранее Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ – как заявил главком, слова которого привели украинские СМИ, украинские войска собираются "перехватывать инициативу и контратаковать", поскольку "если сидеть все время в обороне, невозможно добиться победы"."Эффекта Курска" уже не будетПо словам эксперта, киевский режим сегодня пытается сформировать стратегический резерв, оставляя территории в Донбассе и разменивая жизни достаточно слабо укомплектованных и мотивированных бригад. Поэтому опора командования ВСУ на данный момент – это бригады, которые готовятся в глубоком тылу, как на Украине, так и в странах НАТО, в частности, в Великобритании и Франции. Эти бригады снабжены натовскими бронетранспортерами, колесными танками и дальнобойной артиллерией.По мнению аналитика, ввода в бой подготовленных соединений ВСУ следует ожидать в начале января. Во-первых, к этому времени подоспеют заявленные в последних пакетах американской и немецкой помощи 200 БТРов Stryker и 20 танки Leopard. Во-вторых, к началу января подмерзнут дороги, чтобы могли пройти танки и другая тяжелая бронетехника. Если Сырский не успеет скомплектовать все эти бригады к началу января, то ему придется ждать начала мая, когда уже хорошо просохнет земля, указал эксперт.Говоря о направлении возможного контрнаступления, Анпилогов не исключил попытки ВСУ повторить "курский сценарий", но уже в Белгородской или Брянской областях. В то же время того эффекта, как в августе этого года, такой удар уже не произведет, полагает он.Нападения на Белоруссию или Приднестровье не следует исключатьВ то же время он не исключил, что ВСУ могут определить местом для удара Белоруссию или Приднестровье (ПМР)."Оперативная глубина в Белоруссии гораздо меньше, чем у Украины, а белорусские войска – армия мирного времени. В случае прорыва ВСУ, уже имеющих боевой опыт, они могут попытаться зайти в Минскую область. Белоруссия сейчас уже является местом развертывания нашего ядерного оружия, и такая агрессия Украины может привести к ответным шагам, связанным с его применением", – сказал Анпилогов.Также не исключен вариант нападения ВСУ, в одиночку или во взаимодействии с Кишиневом, на Приднестровье, полагает эксперт. Он отметил, что армия ПМР по сути представляет собой полицейские силы, которым будет сложно противостоять обстрелянным украинским боевикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – экспертВ Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по РоссииКонфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
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мнения, алексей анпилогов, всу (вооруженные силы украины), украина, контрнаступление всу
Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами

В новом контрнаступлении ВСУ могут задействовать до 25 тысяч человек – военный эксперт

17:16 27.11.2024
 
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Анонсированное главкомом вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским контрнаступление может начаться в начале января силами подготовленных в Великобритании и Франции пяти-шести бригад суммарной численностью порядка 25 тысяч человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
Ранее Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ – как заявил главком, слова которого привели украинские СМИ, украинские войска собираются "перехватывать инициативу и контратаковать", поскольку "если сидеть все время в обороне, невозможно добиться победы".

"Эффекта Курска" уже не будет

По словам эксперта, киевский режим сегодня пытается сформировать стратегический резерв, оставляя территории в Донбассе и разменивая жизни достаточно слабо укомплектованных и мотивированных бригад. Поэтому опора командования ВСУ на данный момент – это бригады, которые готовятся в глубоком тылу, как на Украине, так и в странах НАТО, в частности, в Великобритании и Франции. Эти бригады снабжены натовскими бронетранспортерами, колесными танками и дальнобойной артиллерией.

"У Украины под новый год будут готовы пять, максимум шесть бригад. С одной стороны, достаточно грозная сила. С другой по их примерному списочному составу, это суммарно около 25 тысяч человек. Сейчас в Курской области с большим трудом обороняется большее количество военнослужащих Украины – порядка 30 тысяч человек", сказал Анпилогов.

По мнению аналитика, ввода в бой подготовленных соединений ВСУ следует ожидать в начале января. Во-первых, к этому времени подоспеют заявленные в последних пакетах американской и немецкой помощи 200 БТРов Stryker и 20 танки Leopard. Во-вторых, к началу января подмерзнут дороги, чтобы могли пройти танки и другая тяжелая бронетехника. Если Сырский не успеет скомплектовать все эти бригады к началу января, то ему придется ждать начала мая, когда уже хорошо просохнет земля, указал эксперт.
Говоря о направлении возможного контрнаступления, Анпилогов не исключил попытки ВСУ повторить "курский сценарий", но уже в Белгородской или Брянской областях. В то же время того эффекта, как в августе этого года, такой удар уже не произведет, полагает он.

"Горький опыт Курской области в достаточной мере учтен нашими Вооруженными силами, и они будут готовы купировать это наступление и остановить ВСУ в случае попытки прорыва в приграничье", считает аналитик.

Нападения на Белоруссию или Приднестровье не следует исключать

В то же время он не исключил, что ВСУ могут определить местом для удара Белоруссию или Приднестровье (ПМР).
"Оперативная глубина в Белоруссии гораздо меньше, чем у Украины, а белорусские войска – армия мирного времени. В случае прорыва ВСУ, уже имеющих боевой опыт, они могут попытаться зайти в Минскую область. Белоруссия сейчас уже является местом развертывания нашего ядерного оружия, и такая агрессия Украины может привести к ответным шагам, связанным с его применением", – сказал Анпилогов.
Также не исключен вариант нападения ВСУ, в одиночку или во взаимодействии с Кишиневом, на Приднестровье, полагает эксперт. Он отметил, что армия ПМР по сути представляет собой полицейские силы, которым будет сложно противостоять обстрелянным украинским боевикам.
"Такие сценарии не исключены и к ним надо готовиться. Нынешняя эскалация, которая происходит в последние недели, серьезно развязывает руки Украине, в том числе в плане масштабирования конфликта", – подытожил эксперт.
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