Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт
Власти США рассчитывают на применение Россией ядерного оружия против Украины – эксперт
22:30 26.11.2024 (обновлено: 22:38 26.11.2024)
© AFP 2016Испытание ядерного оружия
© AFP 2016
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уходящая администрация США провоцирует Россию на применение ядерного оружия против Украины, чтобы сделать эскалацию конфликта необратимой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
"Администрация США всячески использует время, которое у нее осталось до прихода Дональда Трампа, чтобы сделать конфликт необратимым. Удар "Орешником" по "Южмашу" вызвал у них разочарование, что не было применено ядерное оружие. Им бы очень этого хотелось, чтобы перевести конфликт на более высокий уровень интенсивности, обвинив в этом Россию", – сказал аналитик.
По словам Киреева, сама перспектива урегулирования конфликта на Украине или даже его заморозки пугает Вашингтон и заставляет его нервничать. Поэтому американская администрация делает все, чтобы этого не произошло. В этой же логике находятся публикации в СМИ о том, что Запад якобы рассматривает возможность передачи Украине ядерного оружия.
"Трамп, когда вступит в полномочия президента, будет делать попытки остановить этот конфликт, будет делать примирительные шаги. Его противники в США этого опасаются, поэтому стремятся за эти оставшиеся два месяца сделать эскалацию необратимой", – уверен эксперт.
По его мнению, если в эти месяцы удастся не допустить резкой эскалации, в том числе с применением ядерного оружия, то в дальнейшем есть все шансы не только достичь урегулирования на Украине, но и выйти на траекторию качественного изменения отношений с Западом в целом.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: