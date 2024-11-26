https://crimea.ria.ru/20241126/vlasti-ssha-mechtayut-o-rossiyskom-yadernom-udare-po-ukraine--ekspert-1142153196.html

Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт

Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт

Уходящая администрация США провоцирует Россию на применение ядерного оружия против Украины, чтобы сделать эскалацию конфликта необратимой. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T22:30

2024-11-26T22:30

2024-11-26T22:38

радио "спутник в крыму"

мнения

владимир киреев

россия

украина

сша

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уходящая администрация США провоцирует Россию на применение ядерного оружия против Украины, чтобы сделать эскалацию конфликта необратимой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По словам Киреева, сама перспектива урегулирования конфликта на Украине или даже его заморозки пугает Вашингтон и заставляет его нервничать. Поэтому американская администрация делает все, чтобы этого не произошло. В этой же логике находятся публикации в СМИ о том, что Запад якобы рассматривает возможность передачи Украине ядерного оружия.По его мнению, если в эти месяцы удастся не допустить резкой эскалации, в том числе с применением ядерного оружия, то в дальнейшем есть все шансы не только достичь урегулирования на Украине, но и выйти на траекторию качественного изменения отношений с Западом в целом.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило ЗападСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир киреев, россия, украина, сша, ядерное оружие