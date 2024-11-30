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Какой сегодня праздник: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Какой сегодня праздник: 30 ноября
Какой сегодня праздник: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Какой сегодня праздник: 30 ноября
В этот день во всем мире отмечают День домашних животных и Всемирный день слонов, а еще это Международный день защиты информации. Ровно 415 лет назад Галилео... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День домашних животных и Всемирный день слонов, а еще это Международный день защиты информации. Ровно 415 лет назад Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности, а 31 год назад президент РФ Борис Ельцин в качестве национального герба России утвердил двуглавого орла. В этот день родились премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, американский писатель Марк Твен.Что празднуют в мире95% всех хозяев разговаривают со своими домашними животными (интересно, кто эти молчуны, которые составляют оставшиеся пять?), у собак есть около ста различных выражений морды, а с крысами не боится драться только один кот из десяти. Или вот еще: самая старая в мире золотая рыбка прожила более 43 лет (не знаем, был ли разговорчив ее хозяин, но она уж точно была не ах каким собеседником). Все эти факты мы рассказываем по случаю Всемирного дня домашних животных, который ежегодно отмечается 30 ноября.А еще сегодня Всемирный день слонов. Между прочим, слоны очень умные. Их мозг весит 5 кг и устроен сложнее мозга остальных животных, за исключением китов. Слоны способны испытывать чувство веселья, горя и сострадания. А еще любят смотреться в зеркало!В 1988 году ребята из американской Ассоциации компьютерного оборудования решили, что неплохо бы ежегодно напоминать пользователям о необходимости менять пароли к своим личным данным. Для этого они объявили специальный праздник – Международный день защиты информации. Спустя три десятка лет статистика показала, что 26% пользователей по-прежнему игнорируют правила безопасности и никогда не меняют паролей. К тому же самыми распространенными в мире оказались пароли "1,2,3,4,5,6", "password" и "Hello". Время, необходимое для их взлома с применением обычного процессора, не превысит секунды.Еще сегодня можно отметить Праздник неглиже, День вечной молодости и День держания хвоста трубой и носа морковкой. Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия.Знаменательные события"И все-таки она вертится", – никто точно не знает, говорил ли так на самом деле итальянский астроном Галилео Галилей, но то, что 30 ноября 1609 года именно он составил первую карту лунной поверхности – это несомненный факт. Кроме того, ученый открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера и установил, что Млечный Путь состоит из отдельных звезд. А еще он первым начал использовать телескоп для наблюдения за небесными телами.31 год назад указом президента РФ Бориса Ельцина "О Государственном гербе Российской Федерации" от 30 ноября 1993 года гербом страны вновь утвержден двуглавый орел. А вообще изначально это идея Ивана III, который решил использовать этот символ еще в 1497 году.Кто родился30 ноября 1874 года родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Во время Ялтинской конференции один из приближенных Черчилля передал ему записку, которую после прочтения тот моментально сжег угольком сигары и дал ответную – ее потом разорвали на множество кусочков. Работники Госбезопасности собрали обрывки и прочли: "Не волнуйтесь. Старый ястреб не выпадет из гнезда". Долго и безуспешно советские дешифровщики бились над этой фразой, а спустя много лет Хрущев посетил Англию и поинтересовался, что же Черчилль имел ввиду. Премьер ответил, что тогда у него просто расстегнулась ширинка."Нет ничего проще, чем бросить курить! Я делал это тысячу раз!", – сказал как-то американец Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, который всем нам известен под псевдонимом Марк Твен. Этот замечательный писатель, литературный "папа" Тома Сойера и Гекльберри Финна, родился в этот самый день, только 189 лет назад. Кстати, Марк Твен бывал в Крыму: в 1867 году он посетил Севастополь и Ялту.Также 30 ноября родились Народный артист СССР Вячеслав Невинный, российская телеведущая Лариса Вербицкая, советский и российский актер театра и кино Александр Лыков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 30 ноября

Что празднуют в России и в мире 30 ноября

00:00 30.11.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб РФ
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День домашних животных и Всемирный день слонов, а еще это Международный день защиты информации. Ровно 415 лет назад Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности, а 31 год назад президент РФ Борис Ельцин в качестве национального герба России утвердил двуглавого орла. В этот день родились премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, американский писатель Марк Твен.

Что празднуют в мире

95% всех хозяев разговаривают со своими домашними животными (интересно, кто эти молчуны, которые составляют оставшиеся пять?), у собак есть около ста различных выражений морды, а с крысами не боится драться только один кот из десяти. Или вот еще: самая старая в мире золотая рыбка прожила более 43 лет (не знаем, был ли разговорчив ее хозяин, но она уж точно была не ах каким собеседником). Все эти факты мы рассказываем по случаю Всемирного дня домашних животных, который ежегодно отмечается 30 ноября.
А еще сегодня Всемирный день слонов. Между прочим, слоны очень умные. Их мозг весит 5 кг и устроен сложнее мозга остальных животных, за исключением китов. Слоны способны испытывать чувство веселья, горя и сострадания. А еще любят смотреться в зеркало!
В 1988 году ребята из американской Ассоциации компьютерного оборудования решили, что неплохо бы ежегодно напоминать пользователям о необходимости менять пароли к своим личным данным. Для этого они объявили специальный праздник – Международный день защиты информации. Спустя три десятка лет статистика показала, что 26% пользователей по-прежнему игнорируют правила безопасности и никогда не меняют паролей. К тому же самыми распространенными в мире оказались пароли "1,2,3,4,5,6", "password" и "Hello". Время, необходимое для их взлома с применением обычного процессора, не превысит секунды.
Еще сегодня можно отметить Праздник неглиже, День вечной молодости и День держания хвоста трубой и носа морковкой. Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия.

Знаменательные события

"И все-таки она вертится", – никто точно не знает, говорил ли так на самом деле итальянский астроном Галилео Галилей, но то, что 30 ноября 1609 года именно он составил первую карту лунной поверхности – это несомненный факт. Кроме того, ученый открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера и установил, что Млечный Путь состоит из отдельных звезд. А еще он первым начал использовать телескоп для наблюдения за небесными телами.
31 год назад указом президента РФ Бориса Ельцина "О Государственном гербе Российской Федерации" от 30 ноября 1993 года гербом страны вновь утвержден двуглавый орел. А вообще изначально это идея Ивана III, который решил использовать этот символ еще в 1497 году.

Кто родился

30 ноября 1874 года родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Во время Ялтинской конференции один из приближенных Черчилля передал ему записку, которую после прочтения тот моментально сжег угольком сигары и дал ответную – ее потом разорвали на множество кусочков. Работники Госбезопасности собрали обрывки и прочли: "Не волнуйтесь. Старый ястреб не выпадет из гнезда". Долго и безуспешно советские дешифровщики бились над этой фразой, а спустя много лет Хрущев посетил Англию и поинтересовался, что же Черчилль имел ввиду. Премьер ответил, что тогда у него просто расстегнулась ширинка.
"Нет ничего проще, чем бросить курить! Я делал это тысячу раз!", – сказал как-то американец Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, который всем нам известен под псевдонимом Марк Твен. Этот замечательный писатель, литературный "папа" Тома Сойера и Гекльберри Финна, родился в этот самый день, только 189 лет назад. Кстати, Марк Твен бывал в Крыму: в 1867 году он посетил Севастополь и Ялту.
Также 30 ноября родились Народный артист СССР Вячеслав Невинный, российская телеведущая Лариса Вербицкая, советский и российский актер театра и кино Александр Лыков.
 
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