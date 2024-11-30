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Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение
Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение
Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, но не отрицание и не унижение других национальностей, и этим отличается от национализма. Об этом напомнил... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T08:46
2024-11-30T08:46
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мнения
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, но не отрицание и не унижение других национальностей, и этим отличается от национализма. Об этом напомнил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Московской области Александр Макушин."Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, своим людям, но не отрицание и не унижение других, а национализм, особенно радикальный, это превозношение своего народа и унижение других", - сказал эксперт в ходе видеомоста Симферополь-Москва "Вопросы формирования государственной идеологии" в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, великий украинский народ, унижая других, "купился на чувство ложного превосходства"."Я люблю свою страну, люблю свой народ, но я не унижаю ни одну другую культуру и никогда ее унижать не буду", - сказал эксперт.В январе 2024 года глава киевского режима, на тот момент еще президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой, по его словам, угрожает опасность.Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. Только за последнее время в Житомирской области Украины памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в рамках "декоммунизации" обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко, в Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировалиЛенин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятникУлицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"Какой будет Украина через несколько поколений – мнение
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости, мнения, александр макушин, патриотическое воспитание, общество, национализм, политика
Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение

Чем патриотизм отличается от национализма – мнение эксперта

08:46 30.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПразднование Дня народного единства в городах России
Празднование Дня народного единства в городах России - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, но не отрицание и не унижение других национальностей, и этим отличается от национализма. Об этом напомнил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Московской области Александр Макушин.
"Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, своим людям, но не отрицание и не унижение других, а национализм, особенно радикальный, это превозношение своего народа и унижение других", - сказал эксперт в ходе видеомоста Симферополь-Москва "Вопросы формирования государственной идеологии" в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, великий украинский народ, унижая других, "купился на чувство ложного превосходства".
"Я люблю свою страну, люблю свой народ, но я не унижаю ни одну другую культуру и никогда ее унижать не буду", - сказал эксперт.
В январе 2024 года глава киевского режима, на тот момент еще президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой, по его словам, угрожает опасность.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. Только за последнее время в Житомирской области Украины памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в рамках "декоммунизации" обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко, в Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
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08:46Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение
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