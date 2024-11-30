Чем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение
Чем патриотизм отличается от национализма – мнение эксперта
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПразднование Дня народного единства в городах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, но не отрицание и не унижение других национальностей, и этим отличается от национализма. Об этом напомнил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Московской области Александр Макушин.
"Патриотизм подразумевает любовь к своей стране, своим людям, но не отрицание и не унижение других, а национализм, особенно радикальный, это превозношение своего народа и унижение других", - сказал эксперт в ходе видеомоста Симферополь-Москва "Вопросы формирования государственной идеологии" в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, великий украинский народ, унижая других, "купился на чувство ложного превосходства".
"Я люблю свою страну, люблю свой народ, но я не унижаю ни одну другую культуру и никогда ее унижать не буду", - сказал эксперт.
В январе 2024 года глава киевского режима, на тот момент еще президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой, по его словам, угрожает опасность.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. Только за последнее время в Житомирской области Украины памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в рамках "декоммунизации" обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко, в Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
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