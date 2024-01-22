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От Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФ

От Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФ - РИА Новости Крым, 22.01.2024

От Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T14:23

2024-01-22T14:23

2024-01-22T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность."Сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Лидер киевского режима назвал этот документ "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".В опубликованном на сайте президента Украины тексте указа содержится поручение кабинету министров "разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".Также указ предусматривает "проведение мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине". Поручается совместно с Национальной академией наук Украины подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, об исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды", а также внедрить эти материалы в учебные программы.В сентябре прошлого года Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. В документе описываются "декоммунизация" Крыма, новое районное деление и создание военных и военно-гражданских администраций.В ноябре украинская нацкомиссия по вопросам крымско-татарского языка ранее провела очередное заседание по вопросу "возвращения" топонимам в Крыму "исторических тюркских и крымско-татарских наименований". Как утверждают киевские власти, сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.Политолог Андрей Никифоров назвал стремление киевского режима "переименовать" географические названия в Крыму проявлением фантомных болей Украины по потерянному полуострову.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедииУкраинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

https://crimea.ria.ru/20231026/kolumb-iz-kolomyi-i-khristos-iz-galichiny-kak-ukraintsy-istoriyu-sochinyali-1132341551.html

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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, россия, политика, история, общество, в мире