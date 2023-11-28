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На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму
На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.11.2023
На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму
Власти Украины в намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили в минреинтеграции страны. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T14:18
2023-11-28T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Украины в намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили в минреинтеграции страны.По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка. Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины."Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке. Сейчас согласовываются механизмы, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели", – говорится в сообщении.По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.Вопрос "переименования" топонимов в Крыму регулярно обсуждается на Украине чиновниками, политиками и общественниками. Так, ранее глава "Крымско-татарского ресурсного центра", член запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Эскендер Бариев выступил с инициативой возвращения исторических названий населенным пунктам и географическим объектам в Крыму, причем не только в украинских документах, но и во всех навигационных картах. По его словам, речь идет о "деколонизации и декоммунизации, то есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году".В российском Крыму неоднократно подчеркивали бессмысленность и необоснованность этих инициатив. В частности, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева отмечала, что в российском регионе действует законодательство РФ, в котором четко прописаны подобные процедуры переименований населенных пунктов. Эксперт подчеркивает, что все топонимы – исторические, и не важно, античные они или советские. А попытки поднять этот вопрос на государственный уровень на Украине объясняются стремлением определенных политиков напомнить о себе и пропиариться, уверена руководитель крымского филиала ФоРГО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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украина, в мире, крым, декоммунизация, новости, общество
На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму

На Украине предложили "вернуть" городам Крыма крымско-татарские названия

14:18 28.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУстановка дорожных знаков
Установка дорожных знаков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Украины в намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили в минреинтеграции страны.
По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка. Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины.
"Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке. Сейчас согласовываются механизмы, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели", – говорится в сообщении.
По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.
Вопрос "переименования" топонимов в Крыму регулярно обсуждается на Украине чиновниками, политиками и общественниками. Так, ранее глава "Крымско-татарского ресурсного центра", член запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Эскендер Бариев выступил с инициативой возвращения исторических названий населенным пунктам и географическим объектам в Крыму, причем не только в украинских документах, но и во всех навигационных картах. По его словам, речь идет о "деколонизации и декоммунизации, то есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году".
В российском Крыму неоднократно подчеркивали бессмысленность и необоснованность этих инициатив. В частности, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева отмечала, что в российском регионе действует законодательство РФ, в котором четко прописаны подобные процедуры переименований населенных пунктов. Эксперт подчеркивает, что все топонимы – исторические, и не важно, античные они или советские. А попытки поднять этот вопрос на государственный уровень на Украине объясняются стремлением определенных политиков напомнить о себе и пропиариться, уверена руководитель крымского филиала ФоРГО.
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