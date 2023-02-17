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На Украине снова предложили переименовать города в Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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На Украине снова предложили переименовать города в Крыму
На Украине снова предложили переименовать города в Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023
На Украине снова предложили переименовать города в Крыму
"Крымско-татарский ресурсный центр", существующий за счет средств Фонда Сороса на Украине, выступил с инициативой переименовать города Крыма, а также... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T07:42
2023-02-17T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. "Крымско-татарский ресурсный центр", существующий за счет средств Фонда Сороса на Украине, выступил с инициативой переименовать города Крыма, а также порекомендовал изменить топонимику полуострова на всех навигационных картах. Крымские эксперты в ответ назвали не имеющим никакого смысла вопрос переименования крымских городов. Подробности – в материале РИА Новости Крым.Переименовать по политическим мотивамО возвращении исторических названий городам Крыма на Украине говорят не впервые. Каждый раз этот топографический вопрос для Киева звучит как политический. В очередной раз тема была поднята в ходе пресс-конференции "Крымско-татарского ресурсного центра". Главу правления этой организации Эскендера Бариева поддержал глава меджлиса* Рефат Чубаров, который также потребовал, чтобы названия крымских городов писали латиницей."Вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос сути украинской державы и усиления ее державных позиций в уникальном уголке украинской территории, которым является Крым", – заявляет Чубаров.Поэтому, по его мнению, Симферополю нужно вернуть "историческое название" Ак-Месджит, пгт. Гвардейскому - Сарабуз, а пгт. Советскому - Ички.Пусть разберутся крымчанеПо мнению политолога Сергея Киселева, нет необходимости обращать внимание на любую инициативу людей, находящихся "по ту сторону нашего законодательства"."Ак-Месджит – это часть территорий, входящих в черту современного Симферополя, с таким же успехом его можно переименовать в Неаполь-Скифский. Ички – это тоже часть поселка Советское. Это вопрос бесконечный и не имеет никакого смысла. Есть закон о географических названиях, специальные органы, процедура, которая предполагает наименование и переименование. Надо действовать в соответствии с законом. Что касается Османской империи, ей в свое время принадлежала территория практически всего Южного берега Крыма. Что-то я не слышал со стороны турок предложений о переименованиях", - рассказал РИА Новости Крым Сергей Киселев.С ним согласен советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев:С уважением к историиЧто касается переименований, то в Симферополе действительно возвращают исторические названия некоторым улицам. Так, улица Карла Маркса снова стала Екатерининской, а улица Шмидта – Потемкинской. При этом крымско-татарская топонимика практически полностью сохранена в названиях горных вершин, ущелий, рек и ряда населенных пунктов.Также в Крыму 13 улиц уже носят имена погибших участников спецоперации, планируется увековечить память еще 20 героев.*запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
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украина, крым, политика, общество, история, мнения, сергей киселев, новости, новости крыма, эрвин мусаев
На Украине снова предложили переименовать города в Крыму

В Крыму ответили на желание украинцев переименовать республиканские города

07:42 17.02.2023
 
© Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымСтела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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Дина Тальникова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Дина Тальникова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. "Крымско-татарский ресурсный центр", существующий за счет средств Фонда Сороса на Украине, выступил с инициативой переименовать города Крыма, а также порекомендовал изменить топонимику полуострова на всех навигационных картах. Крымские эксперты в ответ назвали не имеющим никакого смысла вопрос переименования крымских городов. Подробности – в материале РИА Новости Крым.

Переименовать по политическим мотивам

О возвращении исторических названий городам Крыма на Украине говорят не впервые. Каждый раз этот топографический вопрос для Киева звучит как политический. В очередной раз тема была поднята в ходе пресс-конференции "Крымско-татарского ресурсного центра". Главу правления этой организации Эскендера Бариева поддержал глава меджлиса* Рефат Чубаров, который также потребовал, чтобы названия крымских городов писали латиницей.
"Вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос сути украинской державы и усиления ее державных позиций в уникальном уголке украинской территории, которым является Крым", – заявляет Чубаров.
Поэтому, по его мнению, Симферополю нужно вернуть "историческое название" Ак-Месджит, пгт. Гвардейскому - Сарабуз, а пгт. Советскому - Ички.

Пусть разберутся крымчане

По мнению политолога Сергея Киселева, нет необходимости обращать внимание на любую инициативу людей, находящихся "по ту сторону нашего законодательства".
"Ак-Месджит – это часть территорий, входящих в черту современного Симферополя, с таким же успехом его можно переименовать в Неаполь-Скифский. Ички – это тоже часть поселка Советское. Это вопрос бесконечный и не имеет никакого смысла. Есть закон о географических названиях, специальные органы, процедура, которая предполагает наименование и переименование. Надо действовать в соответствии с законом. Что касается Османской империи, ей в свое время принадлежала территория практически всего Южного берега Крыма. Что-то я не слышал со стороны турок предложений о переименованиях", - рассказал РИА Новости Крым Сергей Киселев.
С ним согласен советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев:
"Этот вопрос должны решать сами крымчане и крымские татары, проживающие на территории Крыма. Когда люди, оторванные от реальности, которые в Крыму не были последние 9 лет, пытаются формировать нашу повестку, это как минимум неправильно. Мы сами организуемся и при необходимости будем решать этот вопрос. Инициатива должна исходить от тех, кто проживает здесь", - подчеркнул собеседник РИА Новости Крым.

С уважением к истории

Что касается переименований, то в Симферополе действительно возвращают исторические названия некоторым улицам. Так, улица Карла Маркса снова стала Екатерининской, а улица Шмидта – Потемкинской. При этом крымско-татарская топонимика практически полностью сохранена в названиях горных вершин, ущелий, рек и ряда населенных пунктов.
Также в Крыму 13 улиц уже носят имена погибших участников спецоперации, планируется увековечить память еще 20 героев.
*запрещенная в России экстремистская организация
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