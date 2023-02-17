https://crimea.ria.ru/20230217/na-ukraine-snova-predlozhili-pereimenovat-goroda-v-krymu-1127029672.html

На Украине снова предложили переименовать города в Крыму

На Украине снова предложили переименовать города в Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023

На Украине снова предложили переименовать города в Крыму

"Крымско-татарский ресурсный центр", существующий за счет средств Фонда Сороса на Украине, выступил с инициативой переименовать города Крыма, а также... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T07:42

2023-02-17T07:42

2023-02-17T07:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. "Крымско-татарский ресурсный центр", существующий за счет средств Фонда Сороса на Украине, выступил с инициативой переименовать города Крыма, а также порекомендовал изменить топонимику полуострова на всех навигационных картах. Крымские эксперты в ответ назвали не имеющим никакого смысла вопрос переименования крымских городов. Подробности – в материале РИА Новости Крым.Переименовать по политическим мотивамО возвращении исторических названий городам Крыма на Украине говорят не впервые. Каждый раз этот топографический вопрос для Киева звучит как политический. В очередной раз тема была поднята в ходе пресс-конференции "Крымско-татарского ресурсного центра". Главу правления этой организации Эскендера Бариева поддержал глава меджлиса* Рефат Чубаров, который также потребовал, чтобы названия крымских городов писали латиницей."Вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос сути украинской державы и усиления ее державных позиций в уникальном уголке украинской территории, которым является Крым", – заявляет Чубаров.Поэтому, по его мнению, Симферополю нужно вернуть "историческое название" Ак-Месджит, пгт. Гвардейскому - Сарабуз, а пгт. Советскому - Ички.Пусть разберутся крымчанеПо мнению политолога Сергея Киселева, нет необходимости обращать внимание на любую инициативу людей, находящихся "по ту сторону нашего законодательства"."Ак-Месджит – это часть территорий, входящих в черту современного Симферополя, с таким же успехом его можно переименовать в Неаполь-Скифский. Ички – это тоже часть поселка Советское. Это вопрос бесконечный и не имеет никакого смысла. Есть закон о географических названиях, специальные органы, процедура, которая предполагает наименование и переименование. Надо действовать в соответствии с законом. Что касается Османской империи, ей в свое время принадлежала территория практически всего Южного берега Крыма. Что-то я не слышал со стороны турок предложений о переименованиях", - рассказал РИА Новости Крым Сергей Киселев.С ним согласен советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев:С уважением к историиЧто касается переименований, то в Симферополе действительно возвращают исторические названия некоторым улицам. Так, улица Карла Маркса снова стала Екатерининской, а улица Шмидта – Потемкинской. При этом крымско-татарская топонимика практически полностью сохранена в названиях горных вершин, ущелий, рек и ряда населенных пунктов.Также в Крыму 13 улиц уже носят имена погибших участников спецоперации, планируется увековечить память еще 20 героев.*запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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