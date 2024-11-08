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Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе

Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе

Полиция Севастополя проводит проверку по факту драки пассажиров в одном из городских троллейбусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-08T23:52

2024-11-08T23:52

2024-11-09T00:01

севастополь

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происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту драки пассажиров в одном из городских троллейбусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что информация об инциденте в троллейбусе №4 появилась в социальных сетях.В отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство."В настоящее время в отношении правонарушителей проводится дальнейшая проверка по факту повреждения транспортного средства, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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