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Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе
Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе
Полиция Севастополя проводит проверку по факту драки пассажиров в одном из городских троллейбусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-08T23:52
2024-11-09T00:01
севастополь
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту драки пассажиров в одном из городских троллейбусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что информация об инциденте в троллейбусе №4 появилась в социальных сетях.В отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство."В настоящее время в отношении правонарушителей проводится дальнейшая проверка по факту повреждения транспортного средства, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, общественный транспорт, новости крыма
Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе

В Севастополе задержаны участники драки в троллейбусе

23:52 08.11.2024 (обновлено: 00:01 09.11.2024)
 
© Полиция СевастополяМассовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе
Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту драки пассажиров в одном из городских троллейбусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что информация об инциденте в троллейбусе №4 появилась в социальных сетях.

"На видео, которое обнаружили полицейские, происходит драка с участием нескольких пассажиров и повреждение транспортного средства. Полиция Севастополя оперативно установила личности его участников и обстоятельства произошедшего. Двое участников инцидента в возрасте 45 и 50 лет были задержаны Росгвардией", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
"В настоящее время в отношении правонарушителей проводится дальнейшая проверка по факту повреждения транспортного средства, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.
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