https://crimea.ria.ru/20241203/voennoe-polozhenie-vvedeno-v-yuzhnoy-koree-1142345875.html

Военное положение введено в Южной Корее

Военное положение введено в Южной Корее - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Военное положение введено в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T17:33

2024-12-03T17:33

2024-12-03T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Об этом пишет РИА Новости.По данным местных СМИ, на экстренном совещании президент заявил об угрозе "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Военное положение вводится для "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".Министерство обороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южная корея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, в мире, политика, новости, военное положение, безопасность