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Военное положение введено в Южной Корее
Военное положение введено в Южной Корее - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Военное положение введено в Южной Корее
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:33
2024-12-03T17:33
2024-12-03T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Об этом пишет РИА Новости.По данным местных СМИ, на экстренном совещании президент заявил об угрозе "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Военное положение вводится для "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".Министерство обороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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южная корея, в мире, политика, новости, военное положение, безопасность
Военное положение введено в Южной Корее
В Южной Корее ввели военное положение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Об этом пишет РИА Новости.
По данным местных СМИ, на экстренном совещании президент заявил об угрозе "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Военное положение вводится для "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
Министерство обороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность.
"Министерство обороны 3 декабря во второй половине дня провело собрание основных командующих всех (видов - ред.) вооруженных сил и дало указание (перейти на - ред.) на экстренный режим дежурства и усилить боеготовность", - говорится в сообщении.
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