https://crimea.ria.ru/20241203/kiev-srochno-prosit-u-nato-20-sistem-tipa-hawk-i-nasams-1142345163.html

Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS

Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS

Киев запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T17:15

2024-12-03T17:15

2024-12-03T17:16

нато

украина

оружие

поставки западного оружия украине

в мире

мид украины

новости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125086928_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_cb8990e3667dc0050ca759c463697aa5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Киев запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе, пишет РИА Новости.По его словам, такая помощь НАТО "поможет избежать блэкаутов" и "усилит энергетическую устойчивость Украины" зимой.Как ранее заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили, военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, заместить европейскими поставками тот объем вооружения, которые обеспечивали транши США Киеву, нереально.В конце ноября действующий американский лидер Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы он не смог ее отменить, писали ранее в американских СМИ. Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнениеПод Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, оружие, поставки западного оружия украине, в мире, мид украины, новости, сша