Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS
Украина запросила у НАТО 20 систем противовоздушной обороны типа Hawk и NASAMS
17:15 03.12.2024 (обновлено: 17:16 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Киев запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе, пишет РИА Новости.
"Мы уже проинформировали наших партнеров про наши первоочередные потребности, и мы благодарны им за оперативную реакцию. Речь идет про срочную поставку не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T", - уточнил Сибига.
По его словам, такая помощь НАТО "поможет избежать блэкаутов" и "усилит энергетическую устойчивость Украины" зимой.
Как ранее заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили, военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, заместить европейскими поставками тот объем вооружения, которые обеспечивали транши США Киеву, нереально.
В конце ноября действующий американский лидер Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.
Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы он не смог ее отменить, писали ранее в американских СМИ. Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю.
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