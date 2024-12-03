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Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS
Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS
Киев запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:15
2024-12-03T17:16
нато
украина
оружие
поставки западного оружия украине
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Киев запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе, пишет РИА Новости.По его словам, такая помощь НАТО "поможет избежать блэкаутов" и "усилит энергетическую устойчивость Украины" зимой.Как ранее заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили, военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, заместить европейскими поставками тот объем вооружения, которые обеспечивали транши США Киеву, нереально.В конце ноября действующий американский лидер Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы он не смог ее отменить, писали ранее в американских СМИ. Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнениеПод Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMS
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, украина, оружие, поставки западного оружия украине, в мире, мид украины, новости, сша
Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS

Украина запросила у НАТО 20 систем противовоздушной обороны типа Hawk и NASAMS

17:15 03.12.2024 (обновлено: 17:16 03.12.2024)
 
© Raytheon TechnologiesЗенитно-ракетная система NASAMS
Зенитно-ракетная система NASAMS
© Raytheon Technologies
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Киев запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе, пишет РИА Новости.
"Мы уже проинформировали наших партнеров про наши первоочередные потребности, и мы благодарны им за оперативную реакцию. Речь идет про срочную поставку не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T", - уточнил Сибига.
По его словам, такая помощь НАТО "поможет избежать блэкаутов" и "усилит энергетическую устойчивость Украины" зимой.
Как ранее заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили, военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, заместить европейскими поставками тот объем вооружения, которые обеспечивали транши США Киеву, нереально.
В конце ноября действующий американский лидер Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.
Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы он не смог ее отменить, писали ранее в американских СМИ. Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю.
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НАТОУкраинаОружиеПоставки западного оружия УкраинеВ миреМИД УкраиныНовостиСША
 
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