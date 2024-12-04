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Какой сегодня праздник: 4 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Какой сегодня праздник: 4 декабря
Какой сегодня праздник: 4 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Какой сегодня праздник: 4 декабря
4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, а еще обнимаются. В России отмечают День информатики. 79 лет назад в Бермудском... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-04T00:00
2024-12-03T23:23
праздники и памятные даты
общество
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россия
в мире
история
бермудский треугольник
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, а еще обнимаются. В России отмечают День информатики. 79 лет назад в Бермудском треугольнике исчезли пять самолетов-торпедоносцев, а спустя год в Москве был выпущен первый легковой автомобиль "Москвич-400". Именинники дня советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов, писатель и мотиватор Ник Вуйчич.Что празднуют в мире4 декабря в мире отмечается интересный и необычный праздник, посвященный уходящему году. В этот день каждый, кто верит в новогоднее волшебство, может написать письмо Деду Морозу и заказать подарки. Дата так и называется – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. После того как письма написаны, можно и пообниматься. Потому что сегодня еще и Международный день объятий. Кстати, в среднем люди обнимаются по часу в месяц. И правильно делают, поскольку объятия снижают давление, прогоняют страхи и снижают риск болезней сердца.В России сегодня отмечают День информатики, а во всем мире – Международный день банков. Большой праздник у православных христиан – Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.Еще в этот понедельник можно отметить Международный день гепарда и День угощения птиц и белок. Именины у Александра и Марии.Знаменательные события79 лет назад произошло самое загадочное происшествие в истории мировой авиации. Четыре самолета-торпедоносца "Эвенджер" под командованием лейтенанта Чарльза Тэйлора вылетели в сторону Бермудского треугольника для проведения учебного полета. И исчезли. Перед этим Тэйлор сообщал операторам о странностях в работе приборов, а прежде чем исчезнуть с радаров, якобы сказал следующее: "Не следуйте за нами, ради Бога". Но его не послушали и отправили на выручку летающую лодку "Мартин Маринер" с 13 членами экипажа на борту. Которая тоже исчезла. Конечно, всех их искали, но так и не нашли.4 декабря 1946 года московский "Завод малолитражных автомобилей" выпустил первый легковой автомобиль "Москвич-400". "Четырехсотый" стал одной из первых машин для частных владельцев в СССР. Правда, по карману он все же был не всем: при средней зарплате в народном хозяйстве в 600 рублей автомобиль стоил 8 тысяч.4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. В этот день в СССР зарегистрировали первую цифровую электронную вычислительную машину разработчиков Исаака Брука и Башира Рамеева. А сам термин "информатика" придумал немец Карл Штейнбух в 1957-м. Он просто взял и сложил два слова – "информация" и "автоматика".Кто родился в этот день"Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей", – автор этих строк, советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов родился 4 декабря 1896 года. Кроме знаменитой "Баллады о гвоздях" он написал еще множество произведений и стал Лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".В 1982 году на свет появился австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. У знаменитого коуча отсутствуют конечности, но это не мешает ему вести активную спикерскую деятельность и рассказывать слушателям, как полюбить жизнь. Ник – автор множества книг, одна из которых, "Жизнь без границ", стала бестселлером и была переведена на 28 языков.Кроме того, 4 декабря родились советский и российский актер и режиссер Николай Коляда, советский мультипликатор Святослав Ушаков, американская супер-модель и актриса Тайра Бэнкс.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, бермудский треугольник, автомобиль
Какой сегодня праздник: 4 декабря

Что празднуют в России и в мире в среду, 4 декабря

00:00 04.12.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМальчик отправляет письмо по Почте Деда Мороза
Мальчик отправляет письмо по Почте Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, а еще обнимаются. В России отмечают День информатики. 79 лет назад в Бермудском треугольнике исчезли пять самолетов-торпедоносцев, а спустя год в Москве был выпущен первый легковой автомобиль "Москвич-400". Именинники дня советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов, писатель и мотиватор Ник Вуйчич.

Что празднуют в мире

4 декабря в мире отмечается интересный и необычный праздник, посвященный уходящему году. В этот день каждый, кто верит в новогоднее волшебство, может написать письмо Деду Морозу и заказать подарки. Дата так и называется – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
После того как письма написаны, можно и пообниматься. Потому что сегодня еще и Международный день объятий. Кстати, в среднем люди обнимаются по часу в месяц. И правильно делают, поскольку объятия снижают давление, прогоняют страхи и снижают риск болезней сердца.
В России сегодня отмечают День информатики, а во всем мире – Международный день банков. Большой праздник у православных христиан – Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Еще в этот понедельник можно отметить Международный день гепарда и День угощения птиц и белок. Именины у Александра и Марии.

Знаменательные события

79 лет назад произошло самое загадочное происшествие в истории мировой авиации. Четыре самолета-торпедоносца "Эвенджер" под командованием лейтенанта Чарльза Тэйлора вылетели в сторону Бермудского треугольника для проведения учебного полета. И исчезли. Перед этим Тэйлор сообщал операторам о странностях в работе приборов, а прежде чем исчезнуть с радаров, якобы сказал следующее: "Не следуйте за нами, ради Бога". Но его не послушали и отправили на выручку летающую лодку "Мартин Маринер" с 13 членами экипажа на борту. Которая тоже исчезла. Конечно, всех их искали, но так и не нашли.
4 декабря 1946 года московский "Завод малолитражных автомобилей" выпустил первый легковой автомобиль "Москвич-400". "Четырехсотый" стал одной из первых машин для частных владельцев в СССР. Правда, по карману он все же был не всем: при средней зарплате в народном хозяйстве в 600 рублей автомобиль стоил 8 тысяч.
4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. В этот день в СССР зарегистрировали первую цифровую электронную вычислительную машину разработчиков Исаака Брука и Башира Рамеева. А сам термин "информатика" придумал немец Карл Штейнбух в 1957-м. Он просто взял и сложил два слова – "информация" и "автоматика".

Кто родился в этот день

"Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей", – автор этих строк, советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов родился 4 декабря 1896 года. Кроме знаменитой "Баллады о гвоздях" он написал еще множество произведений и стал Лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".
В 1982 году на свет появился австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. У знаменитого коуча отсутствуют конечности, но это не мешает ему вести активную спикерскую деятельность и рассказывать слушателям, как полюбить жизнь. Ник – автор множества книг, одна из которых, "Жизнь без границ", стала бестселлером и была переведена на 28 языков.
Кроме того, 4 декабря родились советский и российский актер и режиссер Николай Коляда, советский мультипликатор Святослав Ушаков, американская супер-модель и актриса Тайра Бэнкс.
 
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Заголовок открываемого материала
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