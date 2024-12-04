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Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T12:19
2024-12-04T12:19
2024-12-04T12:32
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новости сво
харьковская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ, также рассказали в оборонном ведомстве России.Накануне Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРСтратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
Российские военные нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области
12:19 04.12.2024 (обновлено: 12:32 04.12.2024)