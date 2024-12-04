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Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T12:19
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министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ, также рассказали в оборонном ведомстве России.Накануне Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРСтратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном
харьковская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области

Российские военные нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области

12:19 04.12.2024 (обновлено: 12:32 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области", – сказано в сообщении.
Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ, также рассказали в оборонном ведомстве России.
Накануне Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.
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Министерство обороны РФНовости СВОХарьковская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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