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Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области

Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области

Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T12:19

2024-12-04T12:19

2024-12-04T12:32

министерство обороны рф

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новые регионы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск нанесли поражение погранотряду Украины в Харьковской области. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ, также рассказали в оборонном ведомстве России.Накануне Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРСтратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном

харьковская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу