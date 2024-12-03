https://crimea.ria.ru/20241203/vs-rf-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-v-zaporozhskoy-oblasti-i-dnr-1142332881.html

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 03.12.2024

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Два населенных пункта в Запорожской области и ДНР взяты под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T12:14

2024-12-03T12:14

2024-12-03T12:22

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

россия

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141069771_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ef8d004ffe26c4bcffec15fabe3e5757.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Два населенных пункта в Запорожской области и ДНР взяты под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, отметили в МО.В воскресенье стало известно о взятии под контроль российскими военными Ильинки и Петровки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241203/udary-po-ukraine-gde-progremeli-vzryvy-nochyu-i-utrom-vo-vtornik-1142326889.html

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), россия, потери всу