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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 03.12.2024
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Два населенных пункта в Запорожской области и ДНР взяты под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T12:14
2024-12-03T12:14
2024-12-03T12:22
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Два населенных пункта в Запорожской области и ДНР взяты под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, отметили в МО.В воскресенье стало известно о взятии под контроль российскими военными Ильинки и Петровки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область
донецкая народная республика (днр)
россия
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), россия, потери всу
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Еще два населенных пункта освободили российские военные в Запорожской области и Донбассе
12:14 03.12.2024 (обновлено: 12:22 03.12.2024)