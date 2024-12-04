https://crimea.ria.ru/20241204/pisma-dedu-morozu-budut-otpravlyat-iz-kryma-1142360062.html

Письма Деду Морозу будут отправлять из Крыма

Письма Деду Морозу будут отправлять из Крыма - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Письма Деду Морозу будут отправлять из Крыма

В День написания писем Деду Морозу крымские отделения ЗАГС установят почтовые ящики, куда можно будет положить письмо Деду Морозу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T11:58

2024-12-04T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В День написания писем Деду Морозу крымские отделения ЗАГС установят почтовые ящики, куда можно будет положить письмо Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.День написания писем Деду Морозу еще называют Днем заказа подарков.Резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге. Там же расположен основной пункт приема почты."Точный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза", – уточнили в ведомстве.Ранее дети из Керчи сделали пряники-открытки для Деда Мороза, их отправили в Южную резиденцию волшебника в Севастополе, а оттуда в Великий Устюг. Также в рамках акции "Сделай подарок Деду Морозу" школьники также написали и отправили письмо Новогоднему волшебнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый годЕлку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг День рождения Деда Мороза – цифры и факты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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