https://crimea.ria.ru/20241204/znamenityy-skripach-lundstrem-vyrazil-priznatelnost-bilanu-i-buzovoy-1142381290.html

Знаменитый скрипач Лундстрем выразил признательность Билану и Бузовой

Знаменитый скрипач Лундстрем выразил признательность Билану и Бузовой - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Знаменитый скрипач Лундстрем выразил признательность Билану и Бузовой

Продолжатель знаменитой музыкальной династии Лундстремов, скрипач, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем в пресс-центре РИА Новости Крым выразил свою... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T20:46

2024-12-04T20:46

2024-12-04T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Продолжатель знаменитой музыкальной династии Лундстремов, скрипач, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем в пресс-центре РИА Новости Крым выразил свою признательность добровольцам за то, что они делают для помощи историческим регионам России.Он отметил, что среди волонтеров, которые помогают жителям прифронтовых населенных пунктов, есть и артисты. Каждый из них приезжает в эти регионы со своей целью, но смысл остается главным – помощь."Бузова в 2022 или 2023 году привезла гуманитарный груз. То, что, что она приехала – это хорошо, хорошо, что она что-то привезла. Или, например, Билан приехал и привез деньги детским домам и забрал домой котика. И меня мало волнует, что его это заставило делать", - сказал он.Вместе с тем он восхитился волонтерами, которые работают на этом поприще изо дня в день.Лундстрем и сам выступал с бесплатными концертами в зоне боевого соприкосновения и в исторических регионах сотни раз."Для меня привилегия быть рядом с моими друзьями-добровольцами. Они в шесть встают каждый день и помогают лежачим бабушкам с утра до вечера. У меня очень серьезные нагрузки, но я на такое рутинное, ежедневное не способен", - сказал музыкант.При этом он отметил, что еще недавно поездки на фронт в России для множества деятелей культуры были сродни черному пиару, но ситуация изменилась."Мы приложили руку к тому, что есть другая нормальность. Мы эту ситуацию с вами переломили по всей стране", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронтуСто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священникаОбеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, волонтеры, волонтеры крыма, петр лундстрем, общество, новости сво, посылки в зону сво, помощь бойцам сво, мнения