https://crimea.ria.ru/20241128/sto-vyezdov-za-lentochku-frontovye-chudesa-krymskogo-svyaschennika-1142200511.html

Сто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священника

Сто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священника - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Сто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священника

Танковые снаряды, американские ракеты Javelin и британские гранатометы MATADOR – отстрелянные, трофейные – среди образов и духовной литературы, в маленьком... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T19:31

2024-11-28T19:31

2024-11-28T19:31

эксклюзивы риа новости крым

крым

герои сво

религия

христианство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142226596_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_196d168d403753b27e7c23f7bc5fe4cf.jpg

Танковые снаряды, американские ракеты Javelin и британские гранатометы MATADOR – отстрелянные, трофейные – среди образов и духовной литературы, в маленьком кабинете на церковном подворье – экспонаты будущего музея СВО.– Это же "лепесток"?– "Лепесток", да. Но это учебный.Из пристроенной кухоньки – тоже крохотной – доносится аромат свежеиспеченных просфор и тревожное: "Носит нашего батюшку, там, где не учебные валяются".Херсон, Волноваха, Артемовск, Угледар… Больше сотни выездов. Вот уже третий год настоятель феодосийского храма Архангела Михаила отец Александр Мешков каждую неделю возит "за ленточку" гуманитарную помощь. Этот его труд недавно отмечен медалью "За содействие СВО" Союза советских офицеров и ветеранов спецоперации. Комментирует награду неохотно, скромничает. И говорит так:– Знаете, в окопе атеистов нет. Действительно, понимаешь: все, все смертные. И прилететь может со всех сторон. И никто не знает, вернется ли он. Но греют всегда надежда, вера, любовь.О вере, любви и надежде, о большой и трудной работе православных волонтеров, о настоящих людях и настоящих фронтовых чудесах – беседа РИА Новости Крым с отцом Александром.Езжай, тебя там ждут– Спальный мешок и портфель я вынес в прихожую, ночью выбросил в окно, потом вышел.Так в мае 2022-го отец Александр выбирался из дома. Сейчас вспоминает с улыбкой:– Матушка сперва совсем не хотела отпускать. Знаете, как любая женщина – переживает.Дома – трое малышей, один из которых с инвалидностью.– Каждый переживает. Но уже настолько ты понимаешь, какую огромную миссию выполняют ребята ТАМ, какую они проделывают работу, что они терпят. Хотя у них тоже есть свои семьи, свои дети. А они идут, выполняют свой долг.Необходимость помогать он почувствовал сразу. И сразу стал добиваться выезда. "Батюшка, там все серьезно, это война", – так отвечали ему военные и с собой не брали.Но "просите – и вам дадут, ищите – и найдете, стучите – и вам откроют": спустя пару месяцев он уже разгружал стройинструмент под Николаевом для крымских артиллеристов из Перевального. Потом будут Угледар, Волноваха, Дебальцево и вся линия боевого соприкосновения – до самой Белгородской области. Все состоялось благодаря протоиерею Дмитрию Короткову – председатель межъепархиальной комиссии по взаимодействию с Вооруженными Силами, руководитель гуманитарного центра Крымской митрополии и настоятель двух храмов – сам он возит помощь в Донбасс с 2014-го и помог отцу Александру – сначала выезды были совместными. Это теперь уже есть "свои" подразделения, заявки и самостоятельные поездки.– А что супруга?– По-прежнему переживает. И молится за меня и за всех ребят. И говорит теперь: "Езжай, тебя там ждут".Гуманитарный штаб"Ночники", прицелы, бинокли. Стройматериалы, маскировочные сети, термобелье. Наваристые борщи в десятилитровых ведрах из-под майонеза, домашние котлеты, фаршированные перцы и пирожки – все это отец Александр возит на фронт. Его неизменные спутники – феодосийские волонтеры, прихожане храма Александр Колычев и Сергей Евенко.– Откуда все это берется?– Сам не знаю. Наверное, промысел Божий. У нас очень патриотичный приход. Наш храм как-то сразу обозначился, что мы за ребят, за свою страну. Наши бабушки говорят: "Батюшка, если надо, мы с вами в окоп". Вот у нас Галина Алексеевна, наша староста храма – старушке под 85 – она садится, звонит, организовывает. Раз – там борщ сварили, кто-то котлет нажарил, салатов накрошили – готово.Сейчас при храме Архангела Михаила образовался целый гуманитарный штаб. Всем приходом собирают средства, закупают необходимое, плетут сети. Подключаются знакомые и знакомые знакомых. Запросы от бойцов поступают регулярно – едва успевают отрабатывать. И мчатся – только бы успеть, чтобы не стемнело, чтобы не попасть в комендантский час – мчатся туда, где гремит арта и рвется небо.Фронтовые чудеса– Вот, говорят "случайность". Случайностей на войне нет. Есть чудо, когда пуля попадает в молитвослов, в нательный крестик – таких историй множество, – говорил отец Александр.С ним тоже случались чудеса. Однажды спасла забытая куртка с документами – вернулись, а там куда ехали – прилет сразу пяти HIMARS. Или вот еще: Первомай. Отец Александр в свой День рождения отправляется в совместную гуманитарную миссию с протоиереем Дмитрием Коротковым. "Дорогой смерти" к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в село Никольское близ Волновахи не едут – летят: все кругом заминировано, простреливается.– Дальше – быстро открыть ворота, разгрузиться, спросить, что еще нужно, и срочно уезжать. Коптеры выслеживают, и как только засекут – обстрел. Ну, и засекли. Каждые 2-3 минуты – огонь. Выбраться – однозначно нет, – вспоминает священник.Кругом руины и только храм – как щит. Службы и весь монашеский быт проходят в подвале. Сюда спустились и стали читать акафист Богородице. И все затихло – чудо! Осталось "всего-ничего": вернуться тем же путем под минометным обстрелом противника.– А тут еще у машины подорвало днище, стало капать масло. И все понимают: если сейчас встанем – тогда все. И как-то промыслом божьим, мы проехали эту "дорогу смерти", проехали лесок и только там встали. Нас потом военные вытащили и рассказали: враг, когда по нам бил, раскрыл себя – и полетели наши "Грачи" отрабатывать по позициям".Большая цельСбор и доставка гуманитарных грузов, работа в госпиталях, службы в блиндажных храмах на передовой, сначала совсем немноголюдные.– Батюшка, я не умею молиться.– Слушай, повторяй. Что у тебя на душе – о том и проси…И вот уже стоит на службе все подразделение вместе с командиром. А где же еще брать утешение, где брать силы?Но есть и другое важное – чувство единства с теми, кто в тылу.– Потому что если не будет поддержки ЗДЕСЬ, ради чего тогда сражаются ТАМ? Взял и поставил в храме коробку – "почта солдату" – и пишут дети, и пишут взрослые. Война проиграна там, где проиграна битва за умы, – говорит священник.И вот рождается новая идея – создать музей СВО.– Что-то привозил сам, потом бойцы узнали и теперь каждое подразделение какую-то частичку хочет передать.В этой коллекции десятки экспонатов: ручные гранатометы, реактивные снаряды, обломки ракет. Есть даже целое табло украинского военного самолета...…Нет только помещения. Пока чиновники разводят руками, отец Александр вместе со всем своим приходом собирает средства – уже сейчас на церковном подворье залит фундамент. Здесь будет Духовного-просветительский центр для детей с особенностями здоровья.– Тепло, внимание, работа педиатра, психолога – специалисты уже готовы работать. Еще обеды, физкультура. Даже самое элементарное – приучать к горшку – детям с поздним развитием это тяжело; взять ребенка на несколько часов, чтобы родители могли заняться своими делами, или просто немного отдохнуть, – поясняет задумку отец Александр.Здесь же расположат и долгожданный музей СВО. И все это даже не мечта, а большая цель и, пожалуй, дело всей жизни этого сильного человека с нашивкой "Россия" на левом плече.– Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.P.S.: сейчас приходу феодосийского храма Архангела Михаила нужна любая помощь неравнодушных людей: кирпич, камень, цемент – для стройки; медикаменты, термобелье, продукты и питьевая вода – для бойцов. И еще молитва – это уже для всех.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронтуТри океана и война: история крымского священника в Нагорном Карабахе"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

https://crimea.ria.ru/20230219/chetyre-mesyatsa-v-zone-svo-kak-svyaschennik-krym-na-peredovuyu-promenyal-1126991589.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, герои сво, религия, христианство